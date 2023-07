Hurjat videot Rodokselta: Turistit pakenevat metsäpalojen tieltä

Rodoksella riehuvat maastopalot ovat saaneet valtaisat mittasuhteet. Sosiaalisessa mediassa leviävillä videoilla näkyy, kuinka ihmiset pakenevat liekkimerta.

Viranomaiset ovat evakuoineet useita kylä saarella monta päivää käynnissä olleiden maastopalojen vuoksi.

Kreikkalaisen uutissivusto Keep Talking Greecen mukaan viidettä päivää jatkunut palo on hallitsematon. Alueella on myös sähkökatkoja ja matkapuhelinverkko toimii huonosti.

Palon tieltä on evakuoitu useita hotelleja ja lomakohteita. Palojen sammuttamista hankaloittaa voimakas tuuli.