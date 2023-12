Tänä vuonna talvipäivänseisaus on 22. joulukuuta, eli tänään vietetään vuoden lyhintä päivää. Huomenna päivä on jo pitempi, kun valoisa aika hiljalleen lisääntyy.

– Talvipäivänseisauksena pohjoinen pallonpuolisko on kääntyneenä poispäin auringosta ja aurinko paistaa kohtisuoraan Kauriin kääntöpiirille 23 astetta eteläistä leveyttä. Pohjoisella pallonpuoliskolla valoisan ajan kesto on tällöin lyhimmillään, kun taas eteläisellä päivän kesto on suurimmillaan, Foreca kertoo sivuillaan.

Napapiirin pohjoispuolella aurinko ei nouse lainkaan horisontin yläpuolelle.

– Tällöin puhutaan myös kaamoksesta. Suomen pohjoisimmassa kylässä Nuorgamissa kaamosta kestää 52 päivää. Talvipäivänseisauksena aurinko on horisontin yläpuolella Rovaniemellä 2 tuntia ja 16 minuuttia, Helsingissä 5 tuntia ja 49 minuuttia.