Humalainen sähköpotkulautailija tuomittiin vuosiksi vankeuteen Virossa

Suomessa on voinut kesäkuun alusta lähtien saada 200 euron liikennevirhemaksun, jos sähköpotkulaudalla ajaa 0,5 promillen humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen avulla. Etelänaapurimaa Virossa tästä ei välttämättä selviä pelkillä sakoilla.

Virossa käräjäoikeus on tuominnut toistuvasti sähköpotkulaudalla humalassa ajaneen miehen kahdeksi vuodeksi, 11 kuukaudeksi ja 28 päiväksi ehdolliseen vankeuteen, kertoo Virumaa Teataja.

Rangaistusta kovensi miehen aiempi tuomio huumausainerikoksesta.

Tuomiosta mies joutuu suorittamaan kaksi kuukautta välittömästi. Jäljelle jäänyttä rangaistusta ei panna täytäntöön, jos mies ei syyllisty uuteen rikokseen koeaikana ja hän täyttää hänelle asetetut ehdot ja velvoitteet. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen.

Syytteen mukaan mies oli jäänyt toukokuussa yhden viikon sisällä kaksi kertaa poliisille kiinni sähköpotkulaudalla humalassa ajamisesta.

– Alkoholi ja sähköpotkulaudat eivät sovi yhteen, sillä päihtyneenä ajaminen vaarantaa sekä kuljettajan itsensä että muut tienkäyttäjät hänen ympärillään. Tässä tapauksessa mies rikkoi tieliikennelakia viikon aikana kahdesti, ja tuomio osoittaa, että yhteiskunnalla on tällaisia tekoja kohtaan nollatoleranssi, sanoo apulaissyyttäjä Elena Rattur.