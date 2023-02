Huippututkijalta suorat sanat Venäjän armeijasta: Ei kykene moderniin sotaan

Kommentaattorit, jotka sotahistoriaan vedoten väittävät Ukrainan puolustustaistelun tukemisen olevan turhaa tai jopa vaarallista, ovat yhdysvaltalaisprofessori Eliot Cohenin mukaan monin tavoin väärässä.

Venäjän armeijan toteuttamat pienehköt ja omille joukoille runsaita tappioita tuottavat hyökkäykset suoraan ukrainalaisjoukkoja vastaan jäävät hänen mukaansa merkittävästi jälkeen siitä, mihin ensimmäisen maailmansodan molemmat osapuolet jo vuonna 1918 kykenivät.

– Kaikki todisteet viittaavat siihen, että Venäjän armeija on nykyisellään jokseenkin kykenemätön harjoittamaan nykyaikaista puolustushaarojen yhteistoimintaan perustuvaa laajamittaista sodankäyntiä, Johns Hopkins -yliopistossa työskentelevä Cohen toteaa The Atlantic -lehden julkaisemassa artikkelissa.

Venäjän armeija toimii hänen mukaansa Ukrainassa pitkälti ensimmäisen maailmansodan loppuvaihetta edeltäneellä sodankäyntitavalla. Sille tuottaa hänen mukaansa suuria vaikeuksia tehdä muuta kuin ampua massiivista tykistötulta ja työntää yhä uusia joukkoja lihamyllyyn. Systemaattiseen tiedusteluun, tykistö- ja ilmatuen koordinointiin, tarkkaan ja syvälle vaikuttavaan tuleen tai puolustushaarojen yhteisoperaatioihin venäläisjoukot eivät yleensä kykene.

– Vaikka ukrainalaisilla ei ole kykyä koordinoida ja operoida Yhdysvaltain armeijan tavoin, he ovat paljon parempia kuin venäläiset. Sen todistavat venäläisjoukkojen kärsimät tappiot lähellä Kiovaa, Harkovaa ja Hersonia, hän sanoo.

Josif Stalin oli kyvykkäämpi

Osa Ukrainan tukemista kritisoivista venäläisistä propagandisteista ja läntisistä pessimisteistä vetoaa Cohenin mukaan siihen, että toisessa maailmansodassa puna-armeija osoitti voittamattomuutensa.

– Tämän näkemyksen mukaan Venäjä on kuin Neuvostoliitto – maa, jolla on lähes rajattomat voimavarat ja joka kykenee mobilisoimaan ja keskittämään teollisuutensa vastustajan uuvuttamiseksi. Venäläiset uskovat, että heillä on suuren väkilukunsa ja tappioiden sietokykynsä ansiosta ratkaiseva etu taktisesta taitamattomuudestaan huolimatta. Läntiset pessimistit ovat samaa mieltä, Cohen sanoo.

Tässä unohtuu hänen mukaansa se, että Neuvostoliitto sai toisen maailmansodan aikana erittäin mittavaa apua läntisiltä liittolaisiltaan, kun taas nyky-Venäjä on korruptoitunut ja kärvistelee lännen asettamien talouspakotteiden syvenevässä kurimuksessa lännen aseavun suuntautuessa Ukrainaan. Sitä paitsi puna-armeijan riveissä taisteli satoja tuhansia ukrainalaisia – toisin kuin Venäjän armeijassa nyt.

– Todettakoon vielä, että yhdessä poikkeuksellisen pätevän yleisesikunnan kanssa tiiviisti työskennellyt Josif Stalin oli siviilinä paljon kyvykkäämpi sotilasjohtaja kuin Vladimir Putin, hän toteaa.