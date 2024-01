HU: Ravintolalle 10000 euron uhkasakko tupakkalain vuoksi

Visbynkujalla toimiva Piano Cafe on saanut 10 000 euron tehostetun uhkasakon tupakkalain noudattamatta jättämisestä. Uhkasakko asetettiin, koska tupakkalain mukaisia rikkomuksia havaittiin useilla tarkastuskäynneillä. Asiasta kertoo Helsingin Uutiset.

Ravintolaan tehtiin kesällä ja syksyllä 2011 sekä syksyllä 2023 tupakkalain mukaiset tarkastukset. Jälkimmäisissä tarkastuksissa selvisi, että ravintolassa poltettiin vesipiippua, jossa oli tupakkaa.

Kahdella tarkastuskäynnillä syksyllä 2021 ja syksyllä 2023 havaittiin, että ravintolan tupakointitilassa nautittiin juomia. Tupakkalain mukaan juomia ei saa viedä kyseiseen tilaan.

Ympäristötarkastaja Anna Petäjäniemi kertoo Helsingin Uutisille, että suunnitelmallista valvontaa tehdään tupakkatuotteita myyviin vähittäismyyntipaikkoihin ja ravintoloihin, joissa on tupakointitila.

– Suomen tavoitteena on olla savuton, joten kaikkia tupakkatuoteryhmiä kohdellaan Suomen lainsäädännössä samalla tavalla, Petäjäniemi sanoo.

Vesipiippujen käytön valvonta ravintoloissa on Petäjäniemen mukaan monelta osin vaikeaa.

– Osa tuoteryhmistä on jätetty tupakkain soveltamispykälän ulkopuolelle. Tupakkalaki ei tällä hetkellä koske hedelmäkiviä. Niitä yleisissä tiloissa voi polttaa. Tämä vaikeuttaa valvontaa, kun emme aina tiedä mitä piipussa poltetaan, hän lisää.

Ravintolan omistavan Three Brothers Oy:n hallituksen puheenjohtaja Yasir Hayder Jasim Matoog kertoo Helsingin Uutisille, että kyseessä on ollut vahinko. Hänen mukaansa ravintolassa on erillinen tupakkahuone, jossa tupakointi jatkossa tapahtuu.