HU: Netittömään puhelimeen pakkomyydään nettiä

Suurimmat puhelinoperaattorit eivät tarjoa asiakkaalle verkkoyhteydetöntä puhelinliittymää huolimatta siitä, että asiakkaan puhelimella ei pääse nettiin. Suurimmilla puhelinoperaattoreilla tarkoitetaan DNA:ta, Elisaa ja Teliaa. Asiasta kertoo Helsingin Uutiset.

HU:hun yhteyttä ottanut 74-vuotias helsinkiläisnainen kertoo ostaneensa itselleen ikäihmisille tarkoitetun Doro-puhelimen, jossa ei ole nettiyhteyttä. Kun hän yritti saada puhelimeen verkkoyhteydettömän liittymän, se ei hänen mukaansa onnistunut.

– On tyrmistyttävää, että DNAn, Elisan ja Telian asiakaspalvelijat ylimielisesti länkyttävät, että ”kohta kaikilla on älypuhelin, joten emme myy mitään muita liittymiä edes Dorolle, nainen kertoo HU:lle.

Nainen kertoo kiertäneensä useat suurten operaattorien myyntipisteet. Vastaus oli aina sama.

Kolmen suurimman operaattorin edustajat vahvistavat HU:lle, etteivät he myy enää netittömiä puhelinliittymiä ollenkaan. Tilanne on niiden mukaan ollut sama jo vuosia. Operaattorit perustelevat tilannetta sillä, että netittömien liittymien kysyntä on nykyään niin vähäistä.

Toiseksi syyksi mainitaan puhelinten päivitykset, jotka monessa puhelinmallissa vaativat toimivaa verkkoyhteyttä.

Helsinkiläisnaisen mukaan netin pakkomyynti on johtanut puhelinlaskujen merkittävään kasvamiseen. Ennen hänen liittymänsä kuukausilasku oli naisen oman kertoman mukaan 4,90 euroa. Nyt hinta on noussut 14,99 euroon.

Suurten operaattorien edustajat myöntävät, että nettiliittymät ovat nostaneet puhelinliittymien hintoja ”jonkin verran”. DNA:lta vedotaan myös siihen, että kuluttajahinnat ovat viime vuosina nousseet yleisesti muutenkin.