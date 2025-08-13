Verkkouutiset

Ihmisiä kadulla Helsingissä. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

HU: Maassa makaava mies herättää huomiota somessa

  • Julkaistu 13.08.2025 | 08:34
  • Päivitetty 13.08.2025 | 08:34
Miehestä on tehty havaintoja eri puolilla itäistä Helsinkiä.
Helsingissä on nähty erikoisesti käyttäytyvä mies, joka on hämmentänyt ihmisiä muun muassa sosiaalisessa mediassa, kertoo Helsingin Uutiset.

Murtaen suomea puhuvan miehen on nähty makaavan maassa ja keräten tempauksillaan huomiota. Sosiaalisessa mediassa miehen tarkoitusperiä on epäilty epärehellisiksi.

Somen perusteella mies pyytää ohikulkijoilta rahaa. Miehen on nähty maassa maatessaan myös itkevän.

Miehestä on somen perusteella tehty havaintoja ainakin eri puolilla Itä-Helsinkiä.

Helsingin poliisin viestinnästä kerrotaan Helsingin Uutisille, että poliisilla ei ole miehestä ainakaan kuvaillun perusteella havaintoja.

Uusimmat
