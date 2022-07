HU: Helsingin skuuttiturmat ovat kääntyneet roimaan laskuun

Skuuttiturmia on sattunut tänä kesänä huomattavasti vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, kertoo Helsingin Uutiset. Kesä-heinäkuussa Helsingissä sattui noin 60 sairaalahoitoa vaatinutta skuuttiturmaa, kun luku kesällä 2021 oli noin 200.

Syynä on todennäköisesti skuuttien eli sähköpotkulautojen maksiminopeuden rajoitus, uskoo Husin erikoistuva lääkäri Henri Vasara. Nyt nopeusrajoitus on päivisin 20 kilometriä tunnissa ja arkisin kello 00–05 välillä 15 kilometriä tunnissa. Viikonloppuisin laudat ovat öisin pois käytöstä, ja myös tällä on Vasaran mukaan vaikutusta.

Viime kesänä moni onnettomuus on sattunut aamuyöstä ja kuljettajan ollessa päihtynyt, Vasara kertoo.

Vammoilta ei ole tänä kesänä kuitenkaan kokonaan säästytty.

– Vammoista noin joka toinen on kohdistunut pään alueelle, kolmannes yläraajoihin ja neljäsosa alaraajoihin, Vasara sanoo.

Skuuttien turvallisuudesta on käyty ajoittain vilkasta keskustelua. Viime kesänä sähköpotkulaudan kuljettaja menehtyi jäätyään linja-auton alle Turussa.