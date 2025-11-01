HS:n artikkeli ihmetyttää – ”Laajaa väkivaltaa tehnyt skini ei ansaitse henkilöjuttua”

Kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauma ihmettelee Helsingin Sanomissa julkaistua henkilöjuttua niin kutsutusta skinheadistä, joka on itse kuvannut aloittaneensa skiniliikkeen Joensuussa. Liikkeen tarkoituksena on hänen mukaansa ollut ajaa somalaiset pakolaiset pois kaupungista, ja sen toiminta on johtanut laajamittaiseen väkivaltaan.

– Laajaa väkivaltaa tehnyt skini, joka ei kadu tekojaan, ei ansaitse laajaa henkilöjuttua lehdessä, Kauma sanoo julkaisussaan X-viestipalvelussa.

Kauma muistuttaa, että tämänkaltaisten rikollisten toiminta on vahingoittanut Joensuun mainetta. Samalla hän korostaa, että rasismi ja rasistinen väkivalta eivät kuulu Suomeen, eikä tällaisia henkilöitä tule siten glorifioida.

– Rasismi tai rasistinen väkivalta ei kuulu Suomeen, eikä tällaisia henkilöitä saa hehkuttaa, Kauma toteaa.

Kauma kertoo myös olevansa harmissaan skinijutuista.

– Itse kun olen lähtöisin Joensuusta ja käynyt ylioppilaaksi saakka koulut siellä, niin olen todella harmissani näistä skinijutuista. Ja niin luulen myös monen muun olevan. Tyypillinen joensuulainen ei ole mikään väkivaltainen rasisti. Siellä asuu aivan tavallisia ihmisiä.