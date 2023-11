HS: Vaarallinen muuntohuume leviää – huumekuolemat kasvoivat syksyllä

Kuopion seudulla on ilmennyt huolestuttava määrä huumeiden yliannostuksiin liittyviä kuolemia, joiden epäillään liittyvän erittäin vaaralliseen muuntohuumeeseen metonitatseeniin, kertoo Helsingin Sanomat.

Poliisi varoittaa Subutexin käyttäjiä, sillä metonitatseeniaa on havaittu Subutex-tableteissa.

Itä-Suomessa on raportoitu ”lähemmäs kymmenen” todennäköisesti muuntohuumeisiin liittyvää kuolemantapausta, erityisesti Kuopion, Iisalmen ja Siilinjärven alueella.

– Se on huomattava poikkeama tavanomaisesta tässä meidän pienellä alueella Pohjois-Savossa, sanoo Itä-Suomen poliisin rikoskomisario Juha Korhonen.

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ja etsivän päihdetyön Epis!-hanke auttavat päihteiden käyttäjiä alueella. Nuorten kuolemat herättävät erityistä huolta, sillä he saattavat ottaa suurempia riskejä kokemattomuutensa vuoksi.

– On puhuttu siitä, että kun tätä porukkaa on nyt kuollut tosi paljon ja kun nuoria ihmisiä menehtyy, että mihin. Sitä on mietitty henkilökunnankin kanssa, että mihin nämä ihmiset kuolevat, Epis!-hankkeen ohjaaja Jaana Joentie sanoo.

Poliisin varoituksen jälkeen työntekijät tekevät aktiivista tiedottamista ja varoittavat päihteiden käyttäjiä vaarallisista aineista.