Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Retkeilijä Viiankiaavan luonnonsuojelualueella Sodankylässä. LEHTIKUVA / RITVA SILTALAHTI

HS: Uusavuttomat soittavat Lapissa turhaan hätäkeskukseen maastosta

  • Julkaistu 12.10.2025 | 12:30
  • Päivitetty 12.10.2025 | 12:30
  • Lappi
Pelastusjohtaja laskuttaisi perusteettomista tehtävistä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kokemattomat ja huonosti varustautuneet retkeilijät aiheuttavat useita perusteettomia pelastustehtäviä Lapissa, Helsingin Sanomat kertoo. Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Aarto kuvailee lehdelle ”uusavuttomuuden” yleistyneen. Aarto perää nyt pelastustoimelle oikeutta laskuttaa perusteettomista pelastustehtävistä.

Lapin matkailun kokonaiskustannusten pelastustoimelle kaikkine tehtävineen ja hälytyksineen arvioi pelastusjohtaja Aarto olevan vuosittain noin kolme miljoonaa euroa.

Suurin osa maastosta pelastettavista vaeltajista ja pyöräilijöistä on aidosti loukkaantuneita tai sairastuneita. Viidesosa viime kesän tehtävistä liittyi eksymisiin, rakkoihin tai väsymiseen, HS kertoo. Yhä useammin hätäpuhelut eivät edes johda tehtävään. Syyskuussa soittojen syinä olivat muun muassa polkupyörän puhjennut rengas ja hajonneet kengät.

Sinnikkyys on vähentynyt eikä tarjolla olevaa tietoa oteta vakavasti, Aarto sanoo. Ihmisen pelastamistehtävät ovat yli kaksinkertaistuneet Lapissa vuodesta 2020.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)