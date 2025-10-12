HS: Uusavuttomat soittavat Lapissa turhaan hätäkeskukseen maastosta

Kokemattomat ja huonosti varustautuneet retkeilijät aiheuttavat useita perusteettomia pelastustehtäviä Lapissa, Helsingin Sanomat kertoo. Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Aarto kuvailee lehdelle ”uusavuttomuuden” yleistyneen. Aarto perää nyt pelastustoimelle oikeutta laskuttaa perusteettomista pelastustehtävistä.

Lapin matkailun kokonaiskustannusten pelastustoimelle kaikkine tehtävineen ja hälytyksineen arvioi pelastusjohtaja Aarto olevan vuosittain noin kolme miljoonaa euroa.

Suurin osa maastosta pelastettavista vaeltajista ja pyöräilijöistä on aidosti loukkaantuneita tai sairastuneita. Viidesosa viime kesän tehtävistä liittyi eksymisiin, rakkoihin tai väsymiseen, HS kertoo. Yhä useammin hätäpuhelut eivät edes johda tehtävään. Syyskuussa soittojen syinä olivat muun muassa polkupyörän puhjennut rengas ja hajonneet kengät.

Sinnikkyys on vähentynyt eikä tarjolla olevaa tietoa oteta vakavasti, Aarto sanoo. Ihmisen pelastamistehtävät ovat yli kaksinkertaistuneet Lapissa vuodesta 2020.