HS: Urheilukauppa joutui turvautumaan varkaiden takia järeään keinoon

Helsingin kauppakeskus Triplassa sijaitseva urheiluliike Intersport joutui laittamaan sovituskoppiensa ovet lukkoon jatkuvien myymälävarkauksien takia, uutisoi Helsingin Sanomat.
Kauppias Hanna Kuoppala kertoo, että kopeissa oli irrotettuja hälyttimiä enemmän kuin sinne jätettyjä vaatteita.
Koppien avaamista täytyy nykyään pyytää henkilökunnalta, jolloin myyjä voi avata oven kaukosäätimellä. Kuoppalan mukaan varkaudet eivät ole täysin loppuneet, mutta muutama vuosi sitten käyttöön otettu sähkölukitus on vähentänyt niitä selvästi.
Mahdollisten varkaiden tunnistaminen asiakasjoukosta on Kuoppalan mukaan hyvin vaikeaa.
– Osa on siististi pukeutuneita eikä ikinä uskoisi, että aikoo varastaa, mutta se paljastuu sitten myöhemmin valvontakameroista.
