HS: Suomessa käynyt kuvausryhmä jätti miljoonalaskun maksamatta

Kansainvälinen kuvausryhmä jätti miljoonalaskun maksamatta Lapissa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

HS:n tietojen mukaan paikalliset yrittäjät eivät ole saaneet kaikkia maksuja kuvausryhmän käyttämistä palveluista. Saatavia on HS:n tietojen mukaan yli miljoona euroa. Velkojina on toistakymmentä yritystä, jotka ovat tarjonneet kuvausryhmälle majoitusta, ravintolapalveluita sekä av-alan tekniikkaa.

Isoimmat avoinna olevat yksittäiset summat ovat lähemmäs 300 000 euroa.

HS:n haastattelemat yrittäjät kertovat ajautuneensa ongelmiin kuvausryhmän maksamattomien laskujen vuoksi.

– Olemme juuri selvinneet koronasta, joka on ollut todella raju isku alalle. Olemme tehneet kaiken, mitä on pyydetty ja paljon enemmänkin. Iso yritys on käyttänyt meitä törkeästi hyväksi. Miten he edes kehtaavat?, eräs yrittäjä ihmettelee.

Kuvausryhmä kuvasi Ivalossa ja Inarissa sarjaa, joka kulkee työnimellä Constellation. Sitä on kuvailtu Euroopan kaikkien aikojen kalleimmaksi sarjaksi. Kuvausryhmään kuului noin 200–300 henkilöä.

Tuotantoyhtiön edustaja kommentoi HS:lle, että he selvittävät asiaa.

– Olemme yrittäneet saada tietoja paikalliselta tuotantopalveluyhtiöltä sekä yrityksiltä siitä, miten näin on voinut tapahtua. On mennyt kauan aikaa tutkia asiaa ja muodostaa jonkinlainen käsitys budjetin käytöstä tai mahdollisesta väärinkäytöstä. Tällä hetkellä meillä ei ole antaa vastausta siitä, miksei laskuja ole maksettu, tuotantoyhtiö Turbine Studiota edustava pr-konsultti Ian Thomson toteaa HS:lle.