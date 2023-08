HS: Suojeluskuntien tunnuksia halutaan säännellä – puolustusministeriö pelkää informaatiovaikuttamista

Toisten maailmansodan jälkeen lakkautetun suojelukuntajärjestön tunnusten käyttöä halutaan säännellä tarkemmin, uutisoi Helsingin Sanomat.

Suojeluskuntien historiaan ja perinteisiin keskittyvän Suojeluskuntajärjestön perinteet -yhdistyksen mukaan tunnusten käyttöä tulisi valvoa paremmin. Lisäksi kielletystä käytöstä pitäisi tulla sanktioita.

Suojeluskuntien tunnuksiin lukeutuu muun muassa S-tunnus havunoksineen, kokardit, univormut ja liput.

Puolustusministeriön mukaan suojeluskuntatunnusten käyttöä ei ole aiemmin pidetty ongelmana, mutta nyt asiaa selvitetään.

Kun suojeluskunnat lakkautettiin, niiden tunnusten tekijänoikeudet siirtyivät puolustusministeriölle. Järjestön mukaan moni ei kuitenkaan tiedä, että tunnusten käyttöön tarvitaan lupa ministeriöltä.

Käytännössä lupia on myönnetty vain perinneyhdistyksille, mutta lukuisat toimijat ovat käyttäneet enenevissä määrin tunnuksia omin luvin. Mukana on ollut niin kaupallisia kuin poliittisia toimijoita. Puolustusministeriö on tähän asti kieltänyt tunnuksen käytön kaikessa poliittisessa ja kaupallisessa toiminnassa.

Yhdistyksen mukaan tunnusten käytöstä tulisi tarvittaessa asiasta säätää lailla, mutta ministeriön tällaista sääntelyä voitaisiin pitää liian raskaana. Tällä hetkellä ministeriössä ei ole edes selvyyttä siitä, miten suojeluskuntien tunnuksiin tulisi suhtautua tavaramerkkinä.

Suojeluskuntien perinteet -yhdistyksen puheenjohtaja Markus Anajan mukaan sääntelytoiveiden takana voi olla pelko siitä, että suojeluskuntatunnuksia käytettäisiin Suomen vastaisessa informaatiovaikuttamisessa. Myös puolustusministeriön mukaan informaatiovaikuttamisen riski on olemassa.

– Tämä on ehkä nimenomaan tässä tilanteessa ja informaatiovaikuttamisen aikana vähintäänkin piilevä huoli, Anaja kertoo.