HS: Psykoterapeuttien kysyntä on romahtanut

Psykoterapia-aikojen kysyntä on romahtanut Suomessa viimeisen vuoden aikana, kertoo Helsingin Sanomat.

Psykoterapeuttiyhdistys PSY:n puheenjohtaja Nina Pyykkönen sanoo, että monilla psykoterapeuteilla on paljon vapaita aikoja ympäri maata. Aiemmin asiakkaita oli jonoksi asti.

Pyykkösen mukaan lasku kohdistuu pääasiassa Kelan korvaamaan kuntoutuspsykoterapiaan. Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa saaneiden määrä kuitenkin kasvoi jälleen viime vuonna.

Yksi syy kysynnän vähenemiselle on Pyykkösen arvion mukaan asiakkaiden taloudellinen tilanne. Hänen mukaansa vaikuttaa myös siltä, että hyvinvointialueet ovat kiristäneet lähetekäytäntöjään.

Pyykkönen sanoo olevansa huolissaan eritoten siitä, onko kuntoutuspsykoterapiaan pääsylle luotu liian tiukkoja pullonkauloja ja saavatko apua tarvitsevat ansaitsemaansa hoitoa.

– Samalla on tietysti selvää, että monella psykoterapeutilla on myös huoli omasta työstä ja toimeentulosta. Itse maksettu psykoterapeuttikoulutus on hyvin kallis, ja moni ottaa lainaa rahoittaakseen sen.