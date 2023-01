HS: Posti teki rikosilmoituksen jakajastaan, joka ei jakanut posteja

Posti on tehnyt rikosilmoituksen omasta jakajastaan, joka oli jättänyt lähetyksiä jakamatta Itä-Vantaan alueella, kertoo Helsingin Sanomat.

Postin turvallisuuspäällikkö Heikki Hornin mukaan asia nousi esiin asiakkaan yhteydenoton seurauksena.

– Saimme asiakkaalta epäilyn siitä, että hänelle on jäänyt postia saapumatta. Kun tällainen asia tulee meille asiakkaalta, niin alamme heti aktiivisesti selvittämään mistä on kyse, Horn kertoo HS:lle.

Hornin mukaan yksi Postin jakajista oli jättänyt lähetyksiä jakamatta Itä-Vantaan alueella. Postin joukossa oli muun muassa lehtiä, kirjeitä sekä muutama pikku paketti, joita jakajat tuovat suoraan asiakkaille.

Tarkkaa asiakasmäärää Horn ei osaa sanoa, mutta hänen arvionsa mukaan postit olivat jääneet saamatta varmasti kymmeniltä ihmisiltä, sillä lähetyksiä oli satoja. Hornin mukaan lähetykset ovat olleet myöhässä enintään noin kaksi viikkoa.

Posti teki tapauksesta rikosilmoituksen poliisille.

– Se on nyt heidän tutkinnassa, että miten näin on käynyt ja mihin tämä henkilö on syyllistynyt. Saimme postit nopeasti haltuumme ja positiivista oli, että lähetyksiä ei oltu avattu, Horn kertoo.