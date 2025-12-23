Verkkouutiset

Nokian mukaan esimiehiä ei enää määrätä luokittelemaan työntekijöitä pakotetun jakauman mukaisesti. AFP / LEHTIKUVA / JOSEP LAGO

HS: Nokia peruu työntekijöiden pakkoluokittelun

  • Julkaistu 23.12.2025 | 15:22
  • Päivitetty 23.12.2025 | 15:22
  • Yritykset
Toimitusjohtaja myöntää yhtiön epäonnistuneen asiassa.
Verkkolaitteita valmistava Nokia peruu työntekijöiden suoriutumiseen perustuvan pakkoluokittelun, uutisoi Helsingin Sanomat.

Toimitusjohtaja Justin Hotard sanoo HS:lle, että yhtiön tarkoituksena ei ole pakottaa esihenkilöitä luokittelemaan alaisiaan hyviin ja huonoihin.

Nokian työntekijöiden luokittelu- ja palkitsemisohjeet ovat herättäneet yhtiössä poikkeuksellisen suurta tyytymättömyyttä. Yhtiön sisäisessä asiakirjassa sanotaan, että jokaisen esihenkilön täytyy luokitella alaisensa viiteen luokkaan. Heikoimpia ovat ”merkittävää kehitystarvetta” edellyttävät.

– Tämä oli virhe, jonka huomasimme varhaisessa vaiheessa ja korjasimme kaikkiin materiaaleihimme, Hotard myöntää HS:lle.

Hotardin mukaan Nokia on täsmentänyt asiaa sisäisesti. Päivitetyissä materiaaleissa sanotaan hänen mukaansa, ettei esimiehiä määrätä luokittelemaan työntekijöitä pakotetun jakauman mukaisesti.

– Kyse oli alusta saakka suosituksesta, mutta epäonnistuimme asian viestimisessä esihenkilöille, toimitusjohtaja toteaa.

