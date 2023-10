HS: Moni yllättyy, kun lainan kuukausierä nousee korkokaton yli

Korkosuojaus on asuntolainojen lisäominaisuus, joka pyrkii suojaamaan lainanottajaa korkojen nousulta. Kuitenkin monille lainanottajille on tullut yllätyksenä, että lainan kuukausierä voi nousta, vaikka he ovat valinneet korkokaton, kertoo Helsingin Sanomat.

Korkosuojaukseen liittyvät ongelmat ja epäselvyydet ovat nousseet esille korkojen nousun myötä. Asiaan liittyvät yhteydenotot Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Fineen ovat lisääntyneet, vaikka niiden määrän kerrotaankin olevan edelleen maltillinen.

Kun korkotaso nousee, lainan kuukausierä voi kasvaa, vaikka korkokatto olisi jo saavutettu.

Tämä johtuu siitä, että lainan kuukausierä määräytyy usein muuttuvan annuiteetin mukaan, jossa kuukausierän suuruus määräytyy niin, että laina maksetaan sovitussa ajassa takaisin. Koron noustessa suurempi osuus kuukausierästä menee lainan lyhennykseen, ja tämä voi aiheuttaa yllätyksen niille, jotka olettavat kuukausierän pysyvän ennallaan korkokaton saavutettuaan.

Myös Kuluttaja- ja kilpailuviranomainen KKV on saanut kuluttajilta yhteydenottoja, jotka koskevat eri pankkien myymiin korkosuojatuotteisiin liittyviä epäselvyyksiä.

Ongelmat ovat liittyneet muun muassa siihen, onko korkosuojaus sovittu ja miten se vaikuttaa kuukausierään. Osassa tapauksista on ilmennyt, että korkosuojaus on jäänyt sopimuksesta virheellisesti pois, ja jotkut lainanottajat ovat olleet epävarmoja siitä, onko korkosuojausta lainkaan.

Mikäli kohtaa korkosuojauksen kanssa kohtaa epäselvyyksiä tai ongelmia, kehotetaan ensin keskustelemaan asiasta oman pankin kanssa.

Jos tämä ei tuota tulosta, kuluttajat voivat ottaa yhteyttä KKV:n kuluttajaneuvontaan tai Fineen. Riitatapauksissa asia voidaan viedä edelleen Finen pankkilautakuntaan tai kuluttajariitalautakuntaan.