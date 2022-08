HS: Mökki omalla lentokentällä noin 200000 eurolla

Punkaharjulla on myynnissä mökki, jolla on oma lentokenttä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

16 hehtaarin kokonaisuus sisältää rantamökin ja lentokentän lisäksi rantasaunan ja remontointia vaativan kolmen huoneiston rivitalon. Hintapyyntö kokonaisuudesta on 198 000 euroa.

Kiinteistönvälittäjä Mika Hautala kertoo HS:lle, että kyseessä on erittäin poikkeuksellinen kohde. Mökkiä on yritetty saada kaupaksi jo kaksi vuotta ja sinä aikana hintaa on laskettu noin 90 000 eurolla.

Mökki ja lentokenttä ovat olleet 1980-luvulta asti saman suvun omistuksessa. Yksityinen lentokenttä on ollut pitkään vuokrattuna Punkaharjun Lentokenttäyhdistykselle, joka vastaa sen ylläpidosta. Lentokenttä sai alkunsa 1970-luvulla, jolloin paikkakunnalle muuttanut ilmailuharrastaja ja paikallinen maansiirtoyrittäjä ryhtyivät suunnittelemaan kenttää.

Mökin nykyinen omistaja ei ole innostunut lentoharrastuksesta, ja laittoi sen myyntiin vuonna 2020. Hautalan mukaan kiinnostuneita ostajaehdokkaita on ollut ulkomaita myöten, mutta kohde ei ole mennyt kaupaksi.

Hautala kertoo HS:lle, että osalle ostajaehdokkaista 600 metrin pituinen lentokenttä on liian pieni, sillä se riittää vain tietyntyyppisille koneille.