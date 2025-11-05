HS: Mies piti naista vankina kaksi kuukautta

Mies sulki avovaimonsa parin yhteiseen kotiin kahden kuukauden ajaksi Helsingissä. Kotiin vangitsemista edelsi vakava ja pitkäkestoinen väkivalta, jossa oli Helsingin käräjäoikeuden mukaan kunniaväkivallan piirteitä, Helsingin Sanomat kertoo. Mukana oli myös seksuaalista väkivaltaa. Lisäksi mies otti haltuunsa puolisonsa puhelimen.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1968 syntyneen miehen raiskauksesta, kolmesta pahoinpitelystä, vapaudenriistosta, laittomasta uhkauksesta ja vainoamisesta 3,5 vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan korvauksia uhrille 8100 euroa viivästyskorkoineen.

Pariskunta tutustui Facebookissa vuoden 2019 lopussa ja he muuttivat yhteen. Ensimmäinen vakava väkivallan teko tapahtui noin kuukausi sen jälkeen, kun uhri oli kertonut tuomitulle olevansa raskaana. Tuomittu antoi naisen huonovointisuuteen lääkettä, jonka väitti auttavan oireisiin.

Pian uhri alkoi vuotaa verta rajusti, samaan aikaan tuomittu asianomistajan mukaan iloitsi tilanteesta ja joi alkoholia. Oikeus katsoi tuomitun aiheuttaneen tahallaan uhrin keskenmenon.

Mies majaili itsekin asunnossa jatkuvasti ja hänen kaverinsa toivat asunnolle ruokaa. Keväällä 2021 hän raiskasi naisen väkivalloin ja iski tätä jalkaan veitsellä, sekä leikkasi naisen hiukset. Uhrin mentyä tajuttomaksi tuomittu vei hänet sairaalaan.

Tuomittu jatkoi naisen vainoamista tämän hakeuduttua turvakotiin. Hän myös seurasi muutamaan otteeseen uhria sekä yritti hyökätä tämän kimppuun,

Käräjäoikeus piti tuomitun toimintaa pitkäkestoisena ja erittäin vakavana lähisuhdeväkivaltana, jossa on myös kunniaväkivallan piirteitä. Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen, joka piti käräjäoikeuden päätöksen ennallaan.