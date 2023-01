HS: Leikkipuisto ei tarkoita Helsingissä samaa kuin muualla Suomessa

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta päättää ensi viikolla leikkipalvelujen järjestämisen periaatteista. Puhe on ulkoleikkialueiden varustelusta, eli konkreettisista leikkivälineistä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Kaupunki on selvittänyt leikkipaikkojen tilannetta. Suunnitelmassa esimerkiksi linjataan, että 600 metrin päässä jokaisen helsinkiläislapsen kodista pitäisi olla leikkipuisto tai isompi alueleikkipaikka. Lähileikkialue pitäisi löytyä vieläkin lähempää kotia. Kaupungin tulee myös kiinnittää huomiota leikkipaikkojen kunnostamiseen.

Helsinki määrittelee sanan leikkipuisto eri tavalla, kuin mihin muualla Suomessa on totuttu. Helsingissä leikkipuisto tarkoittaa ulkoleikkialuetta ja pientä taloa, jossa on ohjattua toimintaa lapsille. Toimintaan osallistutaan vanhemman seurassa. Puistossa tulee olla myös kerhoja ja iltapäivätoimintaa lapsille. Helsingissä tällaisia leikkipuistoja on kymmeniä, mutta vain osa on toiminnassa. Henkilökuntaa on siirretty päiväkoteihin.

Lähileikkialue puolestaan tarkoittaa muutamaa leikkivälinettä. Esimerkiksi keinua, hiekkalaatikkoa ja liukumäkeä. Tällaisia voi löytyä esimerkiksi taloyhtiöiden, koulujen ja päiväkotien pihoilta.

Muitakin leikkipaikkoihin liittyviä suunnitelmia Helsingissä on. Kaupunki haluaisi enemmän leikkipaikkoja, joissa on selkeä teema. Myös esteettömyyteen tulisi kiinnittää huomiota. Mikäli puiston lähellä ei ole uimarantaa tai -hallia, tulisi puistossa olla mahdollisuus leikkiä vesileikkejä. Tietysti tärkeitä asioita leikkipaikoilla ovat myös turvallisuus ja lapsen kehityksen tukeminen.

Leikkivälineisiin panostamiseen tarvittaisiin kuitenkin lisää rahaa.