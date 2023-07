HS: Lasten tekemät rikokset kasvussa

Viime vuosina lasten tekemiksi epäiltyjen pahoinpitely- ja ryöstörikosten määrä on lisääntynyt Suomessa, eikä tämän vuoden tilanne ole parantunut, kertoo Helsingin Sanomien selvitys.

Selvityksen mukaan tänä vuonna tammi–kesäkuussa alle 15-vuotiaiden tekemien pahoinpitelyrikosten määrä kasvoi 58 prosenttia ja ryöstörikosten määrä 60 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

Myös 15–17-vuotiaiden pahoinpitely- ja ryöstöepäilyt lisääntyivät, vaikkakaan eivät yhtä paljon kuin nuoremmilla ikäryhmillä.

Asiantuntijoiden mukaan vain pieni osa lapsista ja nuorista syyllistyy rikoksiin, mutta heidän tekonsa näyttävät lisääntyneen lähiaikoina. Pahoinpitelyt liittyvät aiempaa useammin myös muihin rikoksiin.

– Esimerkiksi rikosmäärät per henkilö ovat luultavasti lisääntyneet kaikkein aktiivisimmassa ryhmässä. Samoin pahoinpitelyihin liittyy aiempaa useammin myös muita rikoksia. Jotain huolestuttavaa tässä ajassa on, vahvistaa tutkija Markus Kaakinen Helsingin yliopistosta.

Kaakinen pitää trendiä huolestuttavana ja peräänkuuluttaa lisää tutkimusta lasten tekemistä rikoksista ja niihin ajavista tekijöistä.

Poliisin havainnot tukevat myös rikosten kasvua: vaikka suurin osa lapsista ja nuorista käyttäytyy hyvin, pieni osa kohtaa yhä moninaisempia ongelmia.

– Suurin osa lapsista ja nuorista käyttäytyy paremmin kuin menneet sukupolvet. Myös päihteidenkäyttö on yleisesti vähentynyt. On kuitenkin pieni osa, joilla ongelmat kasaantuvat. Osa heistä on pahasti päihde- ja laitoskierteessä jo siinä vaiheessa, kun he joutuvat ensimmäisen kerran poliisin kanssa tekemisiin”, sanoo ylikomisario Jussi Huhtela Itä-Uudenmaan poliisista.

Lasten ja nuorten pahoinpitelyjen lisääntymistä voidaan osaltaan selittää ilmoitusvelvollisuuden laajenemisella ja ilmoitusherkkyyden kasvulla. Lastensuojelulain uudistus vuonna 2015 laajensi ilmoitusvelvollisuutta tilanteissa, joissa epäillään lapsen henkeen tai terveyteen kohdistuvaa rikosta.

Kaikkien rikosten lisääntymistä ei kuitenkaan voida selittää pelkästään ilmoitusvelvollisuuden laajenemisella, sillä tilastot osoittavat esimerkiksi ryöstöjen määrän kasvaneen todellisuudessa. HS:n haastattelemat asiantuntijat tukevat väitettä.

Vaikka alle 15-vuotiaat eivät joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen rikoksistaan, he voivat joutua muiden toimenpiteiden kohteeksi. Poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen, jolloin sosiaalityöntekijät arvioivat, onko lapsi lastensuojelun tarpeessa. Lisäksi mahdollinen korvausvastuu koskee myös alle 15-vuotiaita.