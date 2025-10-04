HS: Lääkäri väläyttää sokeriveroa, lihavuudesta miljardien kulut

Suomeen tarvitaan laajennettu sokerivero, sanoo lääkäri Pertti Mustajoki. Veronkorotukset toisivat hänen mukaansa lisää tuloja valtiolle.
Lihavuuden torjuminen auttaisi Suomen taloutta myös menoja pienentämällä, sillä se vähentäisi terveydenhuollon kustannuksia, hän arvioi.
– Lihavuudesta johtuvat sairaudet aiheuttavat hyvinvointialueille joka vuosi 3,5 miljardin euron ylimääräiset kulut, hän sanoo.
Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan hän ilmaisee huolensa epäterveellisten elintarvikkeiden vaikutuksesta ennen kaikkea lasten lihomiseen.
– Epäterveellisten elintarvikkeiden yhä lisääntyvä markkinointi ja myynti ovat lisänneet lasten lihomista vielä jyrkemmin kuin aikuisten, Mustajoki kirjoittaa.
Viime syksynä esitetty makeisten arvonlisäveron korottaminen oli oikeasuuntainen yritys, Mustajoki kirjoittaa. Suunniteltu veronkorotus kuitenkin peruttiin.
– Päätökseen lienee vaikuttanut se, että lobbarit kiistivät makeisveron vaikutukset, vaikka muissa maissa hinnan nostaminen verottamalla on säännönmukaisesti vähentänyt haitallista kulutusta, Mustajoki pohtii.
Kaatuneen veronkorotuksen tilalle tarvittaisiinkin hänen mielestään laajempi vero, joka kohdistuisi tasapuolisesti kaikkiin sokerisiin ja lihottaviin elintarvikkeisiin pelkän makeisten ja suklaan verottamisen sijaan.