HS: Pariskunta tuomittiin vahingossa avioeroon

Pariskunta tuomittiin vahingossa avioeroon Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat.

Pariskunta oli hakenut avioeroa, mutta oli päätynyt peruuttamaan hakemuksensa.

Vaikka peruutus oli saapunut käräjäoikeuden kirjaamolle, sitä ei kirjattu järjestelmään sillä alkuperäistä avioerohakemusta ei ollut vielä saapunut perille. Tämän vuoksi avioerohakemusta ei voitu perua, koska järjestelmässä ei ollut mitään peruttavaa. Kun avioerohakemus tuli perille, käräjäoikeus kirjasi sen vastaanotetuksi mutta unohti kirjata hakemuksen perumisen.

Kun tieto avioerohakemuksen perumisesta saatiin lopulta kirjattua järjestelmään, oikeus oli ehtinyt tuomita pariskunnan eroon. Tuomio oli ehtinyt saada myös lainvoiman. Tämän jälkeen käräjäoikeuden käräjänotaari teki omasta päätöksestään tuomiovirhekantelun, sillä asian käsittelyssä oli tapahtunut oikeudenkäyntivirhe.

Ongelmien taustalla on oikeuslaitoksen uuteen Aipa-järjestelmään siirtyminen. Siirtymän takia oikeuslaitoksen asiakirjoja on ollut kahdessa erillisessä järjestelmässä, ja tietojen siirto on aiheuttanut käräjäoikeuksissa ylimääräistä työtä.

Turun hovioikeus kumosi tiistaina käräjäoikeuden antaman virheellisen avioerotuomion eli pariskunnalle määrätty avioero mitätöitiin.