HS: Helsinki Priden riidat jatkuvat, puheenjohtaja eroaa

Yle kertoi viime kesäkuussa Helsinki Pride -järjestön tulehtuneesta työilmapiiristä, autoritaarisesta johtamisesta ja erimielisten hiljentämisestä.

Toiminnanjohtaja Annu Kemppaisen ja hallituksen puheenjohtaja Senni Moilasen johtamistapaa kuvailtiin epäasialliseksi.

Helsingin Sanomien haastattelemat entiset ja nykyiset työntekijät, hallitusjäsenet ja sidosryhmät vahvistavat tiedot. Osa ei uskalla esiintyä nimellään seurauksien pelossa. Priden johdon väitetään yrittäneen selvittää ”syyllistämällä ja painostamalla”, ketkä työntekijöistä olivat keskustelleet medialle.

Pride-yhteisön erimielisyyksien kerrotaan jatkuneen jo pitkään. Kriittiset äänet vaimennetaan, jotta yhteisö näittäisi ulospäin yhtenäiseltä.

Yhteisö työllistää ympäri vuoden noin kymmenen henkilöä, minkä lisäksi mukana on vapaaehtoisia ja projektityöntekijöitä. Suurin tapahtuma on kesäkuinen kulkue, johon osallistuu nykyään lähes 100 000 ihmistä.

Helsinki Pride -yhteisö kutsuttiin maanantai-iltana ylimääräiseen kokoukseen, jossa puheenjohtaja Senni Moilanen ilmoitti eroavansa tehtävästään vuoden lopussa. Hänen toimikauttaan oli jäljellä vuosi.

Tapahtuman kustannukset katetaan pääasiassa yrityskumppanien avulla. Yhteissumma on ensi vuoden budjetissa jo miljoona euroa.

Annu Kemppainen ja Senni Moilanen sanovat HS:lle, etteivät tunnista puheita järjestön huonosta ilmapiiristä. He tekivät Ylen artikkelista kantelun JSN:lle. Järjestön johdon mukaan arvostelun taustalla on ”ajojahti”, joka johtuu entisten työntekijöiden tai jäsenten tyytymättömyydestä.