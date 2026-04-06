HS: Hallitus aikoo suitsia sarjavalittajia

Hallitus pyrkii puuttumaan rakennushankkeita hidastaviin ”sarjavalittajiin”, kertoo Helsingin Sanomat.

Alkuvuonna oikeusministeriössä käynnistyneellä hankkeella etsitään keinoja, joilla estettäisiin valitusten tekemistä kiusantekotarkoituksessa. Esimerkiksi Tampereella nousi viime syksynä julkisuuteen tapaus, jossa yhden kaupunkilaisen tehtailemat kymmenet valitukset ovat hidastaneet rakentamista.

Viime vuonna laaditun esiselvityksen mukaan tuomioistuinmaksujen maksaminen etukäteen voisi vähentää asiattomien valitusten tekemistä. Hylätyissä valituksissa tuomioistuinmaksut ja muut oikeudenkäyntikulut on maksettava nykyisin jälkikäteen.

Maksut ovat tyypillisesti useita satoja euroja. Jos maksu olisi suoritettava ennen kuin asia otetaan käsittelyyn, maksuja ei voisi jättää maksamatta.

Selvityshenkilönä esiselvityksessä toiminut Itä-Suomen yliopiston rikosoikeuden yliopistonlehtori Tarja Koskela arvioi, ettei etukäteismaksu käytännössä vaikuttaisi asiallisiin valituksiin. Sen sijaan tapauksissa, joissa valituksia tehdään kymmenittäin, etukäteen maksettavat kulut voisivat nousta jo tuhansiin euroihin.

– Se saattaisi jo nostaa kynnystä, Koskela toteaa Helsingin Sanomille.