HS: Finnairin lento joutui turbulenssiin

Lentoyhtiö Finnairin lento Helsingistä Italian Bolognaan joutui turbulenssiin lauantaina, Helsingin Sanomat kertoo.

HS:n haastatteleman matkustajan mukaan turbulenssi kesti ainakin 10-15 minuuttia. Useampi matkustaja koki itsensä huonovointiseksi tärinän takia. Matkustajan mukaan ongelmaksi lennolla koitui se, ettei oksennuspusseja löytynyt mistään. Myöskään kukaan muu samasta seurueesta ei löytänyt lentokoneesta oksennuspusseja, vaikka he istuivat eri puolilla konetta.

Kyseinen lento oli Nordic Regional Airlines -lentoyhtiön operoima. Finnairin viestinnästä kerrotaan HS:lle, että lähtökohtaisesti kaikilla paikoilla pitäisi olla oksennuspussit.

– Vaikuttaa siltä, että oksennuspussi on tilapäisesti puuttunut istuintaskusta. Oksennuspussi on saattanut esimerkiksi mennä käyttöön edellisellä lennolla, ja vaikka pusseja täydennetään siivouksen yhteydessä jokaisen lennon jälkeen, se on saattanut epähuomiossa jäädä täydentämättä juuri kyseiseen istuintaskuun edellisen siivouksen yhteydessä, viestintäpäällikkö Mari Kanerva kertoo HS:lle.

Vaikka istuintaskussa ei olisi oksennuspussia, Kanervan mukaan sellaisen voi pyytää aina henkilökunnan edustajilta. Jos pusseja ei ole, tarvittaessa asiakkaalle voidaan antaa roskakasseja.