HS: Festivaali poisti tuomiokirkon ristin mainoksensa kuvasta

Turussa järjestettävä kaupunkifestivaali Down By The Laituri jätti tuomiokirkon ristin pois mainoksestaan, kertoo Helsingin Sanomat tarkkasilmäisten huomiosta.

Tapahtumapäällikkö Henri Kulmala kertoo, että taitelija Johanna Oras on tehnyt mainoksen piirrokset.

– Se on taiteilijan näkemys festivaalialueesta. Oras ajatteli, että kun nykyään maailma on tasa-arvoinen ja olemme kaikille vapaa tapahtuma, niin ristin voi jättää pois, Kulmala kertoo HS:lle.

Kulmala kertoo huomanneensa ristin puuttumisen vasta, kun asiasta huomautettiin. Paikallisessa seurakunnassa on hänen mukaansa ihmetelty jo talvella, että kuvassa Suomen kansallispyhätöksikin kutsutusta tuomiokirkosta on poistettu kellotornin päällä kohoava risti.

– Minun puolestani sillä ristillä ei ole väliä. Mutta nykyään tasa-arvokeskustelu on pinnalla ja somessa otetaan mielellään kantaa. Jos kirkossa olisi risti, kysyttäisiin, eivätkö muut uskontokunnat ole tervetulleita, Kulmala pohtii.

Näytä tämä julkaisu Instagramissa Henkilön DBTL-festivaali (@downbythelaituri) jakama julkaisu