HS: Yhdeksän entistä opiskelija-asuntotaloa rapistuu tyhjinä

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas on hylännyt yhdeksän kerrostaloa rapistumaan Espoon Olarin lähiöön, kertoo Helsingin Sanomat.

Kiinteistöjohtaja Kim Lindholm kertoo HS:lle, että talot ovat siirtyneet Espoon kaupungin haltuun kaksi vuotta sitten. Hänen mukaansa talot olivat niin huonossa kunnossa, ettei niiden kunnostamista nähty järkevänä.

Tällä hetkellä Hoas keskittyy Espoossa rakentamaan uudiskohteita paikoille, joista on hyvät kulkuyhteydet kampuksille erityisesti metrolla tai tulevaisuudessa raitiovaunulla. Tällaisia alueita ovat Lindholmin mukaan ainakin Tapiola, Perkkaa ja Otaniemi.

Espoon kaupunki on valmistellut alueesta asemakaavaehdotuksen ja talot on tarkoitus purkaa. Tilalle on tulossa uusia asuinkerrostaloja.