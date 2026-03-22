HS: Autoilevat turistit ovat pulassa Lapin talvessa

Turistien autoilu aiheuttaa ongelmia Lapissa. Autoja ajetaan toistuvasti esimerkiksi laduille, moottorikelkareiteille tai poluille, kertoo Helsingin Sanomat.

Syynä on todennäköisesti se, että talviolosuhteet ovat erilaiset eivätkä ulkomaiset turistit ole tottuneita niihin, arvioi Saariselällä toimivan autokorjaamo Lapland Teamin toimitusjohtaja Tanja Pasanen.

Turistit eivät lumen vuoksi todennäköisesti hahmota maastoa, jossa ajavat. Ladut ja kelkkareitit saattavat näyttää kestäviltä ajoreiteiltä.

Pasasen mukaan Googlen kartat ovat toisinaan näyttäneet, että osa laduista tai kelkkareiteistä olisi autoille sopivia.

Lapland Teamin operatiiviisen pomon Sami Kinnusen mukaan yhtenä talvena tunnin sisään samalla reitillä oli kolme autoa jumissa.

– Yksi jätti jäljet, ja pian toinen ajoi perässä, hän kertoo.

Lisäksi niin ulkomaalaisturistit kuin suomalaisetkin kuskit ajavat toisinaan liian lähellä reunaa. Tämä on Pasasen mukaan toistuva virhe.

– Moni ei hahmota, kuinka pitkälle pystyy väistämään penkan puolelle. Sitten lumi antaa periksi ja auto muljahtaa ojaan, hän selventää.

Kokemattoman autoilijan on vaikeaa saada auto pois hangesta, vaikka hanki ei olisi syvä.

Autovuokraamot pyrkivät opastamaan turisteja Lapin talviolosuhteista. Autovuokraamoliiton toiminnanjohtajan Miro Marjamäen mukaan kuluva talvikausi on ollut edellistä vilkkaampi. Turistien tekemistä virheistä liikenteestä ei pidetä erillisiä tilastoja.