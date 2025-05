Hornetin onnettomuuspaikkaa raivattu ”kylmänviileän järjestelmällisesti”

Lapin lennosto kertoo tiedotteessa, miten viime viikolla maahan syöksyneen F/A-18 Hornet -hävittäjän onnettomuuspaikan raivaus- ja siivoustyöt ovat edenneet.

– Onnettomuudesta aiheutuneisiin ympäristövaikutuksiin suhtaudutaan Ilmavoimissa asian vaatimalla huolellisuudella, tiedotteessa kerrotaan.

Hävittäjä syöksyi maahan Rovaniemen lentokenttäalueella. Onnettomuuspaikan alue eristettiin heti sammutustöiden päätyttyä. Alueelle suihkutettiin vahaliuosta, jolla maassa ollut pölisevä pintakerros saatiin sidottua.

Raivaus- ja siivoustyöt on tehty huolellisesti, koska hajonneesta hävittäjästä irtoava murskaantunut tai palanut hiilikuitupöly voi ärsyttää ihoa ja olla hengitettynä haitallista terveydelle. Lisäksi isot ja revenneet sirpaleet voivat aiheuttaa pisto- ja viiltohaavoja.

– Lapin lennoston henkilöstöstä kootut raivaajapartiot siivosivat aluetta manuaalisesti läpi viikonvaihteen. Äitienpäivää vietettiin siis ympäristön ja ihmisten turvallisuutta suojaavissa merkeissä, Lapin lennoston komentaja, eversti Saku Joukas kertoo.

Raivaajat käyttivät turvakenkiä, suojahaalaria, viiltosuojahansikkaita sekä korkean suodatusluokituksen hengityssuojaimia. Raivaustyössä noudatettiin sille määriteltyä turvallista työskentelyaikaa ja -ohjeita.

– Raivaamiseen osallistunut henkilöstö on tukikohdan henkilöstöä, joilla on jo ammattinsa puolesta erityisosaamista tällaisissa tilanteissa toimimiseen. Kylmänviileä järjestelmällisyys ja ennen kaikkea kyky säilyttää maltti haastavissa olosuhteissa on ehdoton vaatimus, jotta näitä töitä kyetään tekemään, eversti kertoo.

Onnettomuudessa maahan pääsi imeytymään lentopolttoainetta ja sammutuksessa käytettyä sammutusvaahtoa.

– Maaperän kunnostus alueella aloitetaan tällä viikolla. Maasta tutkitaan haitta-aineiden pitoisuudet, ja maat kuljetetaan tulosten perusteella asianmukaiseen sijoituspaikkaan tai käsittelyyn, ympäristöasiantuntija Teemu Pasanen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta kertoo.

Tuhoutuneen hävittäjän osat on eristetty suljettuun paikkaan, jossa ne eivät aiheuta vaaraa. Osat toimitetaan tiedotteen mukaan asianmukaiseen vaarallisen jätteen käsittelyyn.