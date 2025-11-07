Hornetin ja NASAMSin ohjusta voidaan alkaa valmistaa Euroopassa

Alankomaat ja yhdysvaltalainen Raytheon tutkivat mahdollisuutta alkaa valmistaa AIM-120 AMRAAM -ilmataisteluohjusta Alankomaissa. Alankomaiden puolustusministeriön mukaan Yhdysvallat on antanut luvan tuotannon toteutettavuuden tutkimiselle.

Ensi vuonna Raytheon selvittää, miten Alankomaiden teollisuus voisi ottaa osaa AMRAAM -ohjusten tuotantoon, kokoonpanoon ja ylläpitoon. Kahdenvälinen yhteistyö on ensimmäinen askel kohti ohjuksen yhteistuotantoa. Toteutuessaan tuotanto-ohjelma syventäisi transatlanttista puolustusteollista yhteistyötä ja helpottaisi nykyistä tuotantovajausta.

– Tuotannon kasvattaminen on tärkeää Ukrainan tuen jatkumisen ja Naton alueen puolustuksen kannalta… Tällä tavoin puolustusministeriö toivoo voivansa antaa osuutensa tuotantoon ja kiihdyttää AMRAAMien toimituksia yhdessä Yhdysvaltojen ja muiden Nato-maiden kanssa, kertoo Alankomaiden puolustusministeriön tiedote.

Proaktiivinen kansainvälinen lähestymistapa yhteistuotantoon sopii ministeriön mukaan Alankomaiden puolustusstrategiaan teollisuuden ja innovoinnin osalta.

AIM-120 AMRAAM on käytössä hävittäjien aseistuksessa ja ilmatorjuntaohjuksena 41 maassa. Alankomaiden lisäksi sen käyttäjämaita ovat Belgia, Britannia, Espanja, Italia, Kreikka, Liettua, Norja, Portugal, Puola, Romania, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Ukraina ja Unkari. Ohjus on integroitu konetyyppeihin Eurofighter, F-2, F-15, F-16, F/A-18, F-22, F-35, Gripen, Harrier ja Tornado. NASAMS-ilmatorjuntajärjestelmä käyttää samaa ohjusta.

Raytheonilla on jo yhteisyritys eurooppalaisen MBDA:n kanssa ohjusten valmistamiseksi yhdysvaltalaiseen Patriot-ilmatorjuntajärjestelmään Saksassa. Aiemmin elokuussa Raytheon allekirjoitti sopimuksen Diehl Defencen kanssa Stinger-olkapääohjuksen kriittisten komponenttien valmistamisesta Euroopassa.

Raytheon on kehunut Euroopan kontakteillaan samaan aikaan, kun EU yllyttää jäsenmaitaan tekemään enemmän puolustushankintoja.