Hollywood-supertähti kampanjoi israelilaisten panttivankien puolesta

Israelilainen Hollywood-supertähti Gal Gadot kampanjoi sosiaalisessa mediassa sen puolesta, että sadat kateissa olevat ja kaapatut israelilaiset saataisiin palautettua turvallisesti koteihinsa.

Terroristijärjestö Hamas teki laajan ja verisen hyökkäyksen Gazan alueelta Israeliin viime lauantaina. Samalla useita israelilaisia siviilejä otettiin panttivangeiksi, ja heidät vietiin Gazaan. Useita ihmisiä on lisäksi kateissa taisteluiden jäljiltä.

Gal Gadot on jakanut viestipalvelu X:ssä kateissa olevien israelilaisten nimet ja kuvat (jutun alla).

– Kerron maailmalle, mitä tapahtuu.

Hän on jakanut tilillään myös verkkokaavakkeen, jonka täyttämällä ihmiset voivat ilmoittaa läheisensä kadonneeksi ja antaa tärkeitä lisätietoja etsinnän ja palautuksen tukemiseksi.

At this moment there are hundreds of missing innocent Israelis, their families broken and begging for any piece of information, any lead to help bring them home.

I am using my platform to share their names. their faces, to tell the world what is happening.

Please share their… pic.twitter.com/GKwbPOv8WO

— Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2023