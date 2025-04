”Hoitoon vuorokaudessa, niin eikö tämä teille kelpaa?”

Eduskunnan täysistunnossa puhuttiin keskiviikkona Kela-korvausten valinnanvapauskokeilun aloittamista 65 vuotta täyttäneille suomalaisille. Kokeilun myötä 65 vuotta täyttänyt pääsee yksityiselle yleislääkärille julkisen terveydenhuollon asiakasmaksun suuruisella omavastuulla, joka on noin 28 euroa.

Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Ville Väyrynen sanoi kokeilun olevan erittäin tervetullut.

– Jonot ovat tällä hetkellä julkisella puolella, eivät yksityisellä puolella. Olen monta kertaa kertonut sen esimerkin, että kun katsoo esimerkiksi omalta kotiseudultani Jyväskylästä, niin siellä on seuraavalle päivälle lähes poikkeuksetta toistasataa yleislääkäriaikaa yksityisellä puolella vapaana — ja ne itse asiassa menevät yhden päivän hoitotakuuseen, Ville Väyrynen sanoi.

– Täällä on paljon puhuttu hoitotakuusta, ja etenkin oppositio on yhteismitallistanut kolmen kuukauden hoitotakuun siihen, että odotellaan kolme kuukautta sitä hoitoon pääsyä. Nyt kun meillä on tilanne, jossa päästään vuorokaudessa, niin eikö tämä teille kelpaa?, hän kysyi oppositiolta.

Väyrysen mukaan lääkäriliiton lausunto asiasta on ollut ”aika ristiriitainen itsensä kanssa”.

Kokoomuksen Susanne Päivärinnan mukaan ”on ihan uskomatonta, ettei oppositiossa kannateta edes sitä, että ikäihmisten terveyspalveluihin pääsy nopeutuu ja yhdenvertaisuus lisääntyy”.

– Tiedättekö te mitä? Kyselyjen mukaan 59 prosenttia suomalaisista kannattaa tätä hallituksen kokeilua. 59 prosenttia suomalaisista on teidän kanssa eri mieltä. Ja voin kertoa senkin, että valtavan iso joukko 65-vuotiaita odottaa tällä hetkellä, milloin tämä kokeilu käynnistyy ja milloin he pääsevät yksityislääkärin vastaanotolle 28 eurolla, mutta te ette haluaisi heitä sinne päästää, Susanne Päivärinta sanoi oppositiolle.

SDP:n lääkärikansanedustaja Aki Lindén huusi väliin, että ”vielä suurempi joukko haluaisi päästä terveyskeskukseen”.

– Te haluaisitte, että he jonottaisivat ideologisista syistä samojen seinien sisälle. Kun täällä on nyt monta kertaa kuultu, että julkisella puolella on jonoa ja sinne yksityiselle pääsee tunnissa kahdessa tai tämän päivän aikana, niin tämäkö teille ei käy? Olisi kyllä kiva kuulla, miksi te ette halua meidän ikäihmisille kunnon hoitoa ajoissa silloin, kun sitä tarvitaan, Päivärinta jatkoi.