Hoitajiin kohdistuu joka päivä väkivaltaa

Ammattijärjestö Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen vaatii suomalaisia päättäjiä ottamaan järeitä askelia suomalaisen sote-alan työntekijöiden työterveyden ja -turvallisuuden takaamiseksi.
Ruotsissa ambulanssin ensihoitaja sai viime lauantaina surmansa työtehtävissään jouduttuaan väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi.
Rytkösen mukaan Ruotsin valitettava tapahtuma kohdistui ensihoitajaan.
– Myös suomalaisten ensihoitajien työn riskit ovat suuret, mutta väkivallan uhka ei sote-alalla rajaudu vain ensihoitoon. Väkivaltaa kohdistetaan joka päivä monissa eri sote-alan ammatissa toimiviin. Myös Suomessa on jo tapahtunut sote-alan ammattilaisen kuolemaan johtaneita tekoja, jotka pitäisi pystyä estämään kaikissa tilanteissa.
Rytkönen sanoo tuoreiden tilastojen osoittavan, että sote-ala on muuttunut entistä väkivaltaisemmaksi. Tapaturmavakuutuskeskuksen mukaan sote-alalla yleisin työtapaturmasta johtuva sairauslomaa edeltänyt poikkeama on väkivalta, ja sote-alan työtapaturmat lisääntyvät joka vuosi.
Myös Tilastokeskuksen mukaan väkivalta on yleistynyt sote-alalla viime vuosina huomattavasti.
– Päättäjät eivät saa enää sulkea silmiään siltä todellisuudelta, jossa Suomen sote-alan henkilökunta joutuu työskentelemään. Tehyn oikeuspalveluissa autamme koko ajan enenevissä määrin jäseniä, joita on työssään pahoinpidelty. Sen pitää loppua, ja päättäjien on kannettava vastuunsa hoitajien työturvallisuudesta, Rytkönen sanoo tiedotteessa.
Tehy on pitkään vaatinut, että koko sotealan henkilöstö suojataan yhtä hyvin kuin virkamiehet, jotka työssään kokevat väkivaltaa. Tehy perää myös työnantajien vastuuta. Työntekijöiden suojeleminen kaikin käytettävissä olevin keinoin on työnantajien lainmukainen velvollisuus.