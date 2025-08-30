Historiallinen muutos Suomen taloudessa: Metsätalous ohitti metsäteollisuuden

Tilastokeskuksen mukaan metsätalous on noussut käypähintaisessa arvonlisäyksessä metsäteollisuuden ohi. Kyseessä on historiallinen muutos kansantaloudessa, sillä metsäteollisuus on vuosikymmenten ajan ollut yksi Suomen talouden merkittävimmistä selkärangoista.

Asiasta kirjoitti Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Ville Kaitila viestipalvelu X:ssä.

Muutos kertoo siitä, että raakapuun myynnin ja metsänomistuksen suora taloudellinen merkitys taloudessa on vahvistunut suhteessa jalostavaan teollisuuteen. Taustalla on osin metsäteollisuuden rakennemuutos: perinteisen paperiteollisuuden hiipuminen, tuotantolaitosten sulkemiset ja painopisteen siirtyminen kartonkiin, selluun ja biotuotteisiin.

Vielä 1960-1980-luvuilla metsäteollisuuden osuus tavaraviennistä oli noin 60-80 prosentin tasolla. Metsäteollisuus on ollut vuosikymmenten mittaan myös merkittävä työllistäjä Suomessa.

Paperin globaali kysyntä kasvoi aina 2000-luvun alkuun asti, ja suomalaisista metsäteollisuusyrityksistä tuli kansainvälisiä jättiläisiä.

Maailmanlaajuinen finanssikriisi vuonna 2008 romahdutti paperin kysyntää. Lisäksi digitaalinen murros internetin, verkkomedian, sähköisten laskujen ja verkkomainonnan lisääntyessä kiihdyttivät kysynnän laskua.

Kaitilan julkaisua kommentoineen työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto muistuttaa muutoksen tapahtuneen samaan aikaan, kun Nokian kännykkäklusteri on tuhoutunut.

– Olemme palanneet useiden vuosikymmenten takaiseen aikaan, jossa kansantaloudelle raaka-aine eli metsä on arvokkaampaa kuin jatkojalostus? Toisaalta ilman jatkojalostusta raaka-aineenkin arvo häviäisi, Murto kirjoittaa X:ssä.