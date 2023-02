”Hirvittävää katsottavaa” – vain tämä on yhdistänyt hallitusta

– Tämä on ollut hirvittävää katsottavaa. Ainoa asia mikä tätä hallitusta ja siinä istuvia puolueita ilmeisesti on yhdistänyt, on rahan jakaminen ja siihen alttius.

Näin kuvailee Antti Rinteen–Sanna Marinin hallitusta kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman. Hän oli mukana alta löytyvässä #neuvottelija-Youtuben kokoomusjaksossa.

– On todella sääli, että se hyvä perintö, joka Sipilän porvarihallitukselta jäi ja joka teki myös tosi vaikeita päätöksiä jotta Suomen velkaantuminen saatiin pysähtymään, on nollattu tällä kaudella, Heikki Vestman sanoo.

Vestmania on häirinnyt myös ennakoinnin puute, heikko johtaminen ja heikko asioiden valmistelu. Tämä näkyi hänen mukaansa viimeksi sähkökriisissä, johon hallitus jälleen kerran reagoi vasta jälkikäteen.

– Hallitus vastaa kritiikkiin velkarallista sillä, että ”kun on ollut nämä kriisit”. Ja niin on ollutkin. …Mutta kun siellä on sitten (myös) iso osa sellaisia pysyviä lisämenoja, jotka liittyvät hallitusohjelmaan ja joista hallitus ei ole ollut valmis luopumaan, kun on tullut kriiseihin liittyviä yllättäviä menotarpeita. Tämä kyvyttömyys priorisoida on hallituksen suuri munaus.

Myös kokoomuksen kansanedustaja Ville Valkosen mukaan talouspolitiikka on ilman muuta hallituksen suurin epäonnistuminen.

– Velkakehitys on päästetty Suomessa täysin käsistä, Ville Valkonen sanoo.

– Tämä hallitus on jättänyt kaikki Suomen suuret rakenteelliset haasteet vastaamatta. Niihin ei ole mitään työkaluja, ei mitään toimenpiteitä kohdistettu.