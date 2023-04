Hintojen nousu pakottaa kuluttajat muuttamaan tottumuksiaan

Yleinen kustannustason nousu vaikuttaa edelleen ruoan hintaan. Pellervon taloustutkimus PTT:n ennusteen mukaan kuluttajahinnat nousevat tänä vuonna noin 7,5 prosenttia. Luku on selvästi viime vuotta vähemmän, mutta ruokaketjussa tapahtunut kustannusten raju nousu sai hinnat karkaamaan nopeasti. Kuluttajalle vaikutukset näkyvät viiveellä ja ruoan hinnoissa ei nopeaa halventumista ole odotettavissa. Myös yleinen korkotilanne vaikuttaa ruoan hintaan. Vaikka tulevaisuusnäkymät eivät kuluttajien osalta ole täysin lohduttomat, ruokakustannukset tulevat vielä kohoamaan.

Ruon hinnan odotetaan siis nousevan yleistä hintatasoa enemmän. Taloustutkimuksen ennusteen mukaan muissa tuotteissa kuluttajahinnat nousevat arviolta 5 prosenttia. Ennuste perustuu oletukseen, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu nykyisellään. Tilanne voi kuitenkin muuttua ja kehittyä verrattain nopeasti ja arvaamattomasti, mistä voi seurata markkinahäiriötä, tiedotteessa todetaan.

Edellisvuosi oli ruoantuottajille erittäin vaikea. Erityisesti lihantuotanto on vähentynyt Suomessa. Lannoitteiden hinnat kohosivat 80 prosenttia ja sähkön riittävyys ja hinta vaikuttivat toimintaan. Kansalaisten ostovoiman heikkeneminen on aiheuttanut tuontilihan ja edullisempien lihatuotteiden tai -jalosteiden kysynnännousun.

– Lihan tuottajahinnoissa on laskupainetta, mutta niiden odotetaan pysyvän tavanomaista korkeammalla tasolla tänä vuonna, jotta elintarviketeollisuus saa varmistettua kotimaisen raaka-aineen saatavuuden, kertoo maatalousekonomisti Mauri Yli-Liipola.

Ruoantuotannon haasteet kertautuvat

ProAgrian keskusten liiton toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko kommentoi Verkkouutisille Suomalaisen Ruoantuotannon tilaa, jossa hajonta on suurta.

– Alalla on sitkeä kannattavuushaaste tuottavuustasolla. On sellaisia viljelijöitä, jotka tekivät viimevuonna ennätystuloksen ja toisaalta paljon myös niitä, jotka jäivät viivan alle. Hajonta on Suomessa suurta, Mäkivuokko kertoo.

Ongelmia on etenkin pienillä ja keskisuurilla tiloilla ja lihantuotannossa. Pienet alle 50 tuotantoeläimen tilat on haastava saada näillä kustannushinnoilla kannattavaksi. Ongelmaksi nousee se, että tilakokoa on vaikea kasvattaa tämän hetkisellä kustannustasolla.

Ruoan kulutustottumuksissa tapahtuu muutoksia. Kuluttajien hintatietoisuus on lisääntynyt ja kaupasta kannetaan kotiin edullisempia tuotteita. Suomessa ruoan kotimaisuusaste on korkealla, mutta tilanteen ylläpitämiseksi myös kuluttajien on ostettava suomalaisia tuotteita kaupasta. Ruoantuotanto on osa huoltovarmuutta. Korkea hinta pakottaa kuitenkin yhä useammat kuluttajat valitsemaan edullisemman vaihtoehdon, joka ei välttämättä ole ruoantuottajien näkökulmasta kannattavin vaihtoehto.