Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttisen mukaan Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja sen tuomat vaikutukset nostavat hintoja rajusti.

– Hintojen nousu kauppojen hyllyillä ja ruokaostoksilla on ollut nopeaa. Myös polttoaineiden hinnat ovat nousseet ennätyskorkeiksi, Marttinen kirjoittaa Satakunnan Kansassa julkaistussa mielipidekirjoituksessaan.

– Lisäksi asuntovelallisten perheiden kustannuksia tulee nostamaan korkojen nousu, joka on alkamassa tänä vuonna, hän jatkaa.

Kokoomusedustaja kirjoittaa, että monessa perheessä lasketaan, mihin eurot enää riittävät.

– Arvion mukaan keskituloisen palkansaajan ostovoima pienenee noin 350 eurolla tänä vuonna hintojen nousun vuoksi.

Hallituksen on Marttisen mukaan vastattava hintojen nousuun. Ostovoimaa voidaan hänen mukaansa parantaa verotusta keventämällä.

– Kokoomus on esittänyt jo useana vuonna vaihtoehtobudjetissaan työn ja eläkkeen verotuksen keventämistä. Samalla budjetin velanottoa on pienennetty säästöillä ja uusilla työllisyyspäätöksillä. Työn verotuksen keventäminen on perusteltua ennen kaikkea siksi, että verotuksemme on hyvin kireää ja se heikentää kannustimia työntekoon, hän kirjoittaa.

Kansanedustajan mukaan keskituloisella palkansaajalla sadan euron palkankorotuksesta jo puolet menee veroihin.

– Miksi verotamme Suomessa kaikkein kireimmin sitä, mitä haluamme lisää eli työntekoa? Työn verotuksen keventäminen on tärkeä uudistus, joka tukee työntekoa, talouskasvua ja kannustimia ottaa työtä vastaan. Työn ja eläkkeen verotuksen keventäminen on samalla tehokas toimi lisätä ihmisten käteen jääviä tuloja ja vahvistaa ostovoimaa tilanteessa, jossa kuluttajahinnat ovat nousseet nopeasti.