HIMARS-isku tuhosi hyökkääjän pataljoonan linjojen takana

Ukrainan asevoimat tuhosi Himars-raketeilla lähes kokonaan venäläisen pataljoonan Etelä-Ukrainan Zaporižžjan alueella, kertoo Censor.net-uutissivuston päätoimittaja Telegramissa.

Iskun kohteeksi joutunut Atol-pataljoona kuuluu 1251. moottoroituun kiväärirykmenttiin, joka koostuu Venäjän federaatioon kuuluvan Tšuvassian tasavallan miehistä. Sotilaat on määrätty asepalvelukseen liikekannallepanossa.

Uutissivusto Radio Free Europe viittaa paikalliseen ”Vihainen Tšuvassia” -Telegram-kanavaan, jonka mukaan jopa 120 sotilasta kuoli ja haavoittui Ukrainan Himars-iskussa. Lisäksi ainakin kymmenen KAMAZ-sotilaskuorma-auton ja UAZ-maastoauton kerrotaan tuhoutuneen.

Iskun sanotaan tapahtuneen viime sunnuntaina, kun pataljoona oli lähdössä rintaman etulinjaan.

Tšuvassian tasavallan viranomaisten sanotaan yrittävän peitellä tappioita. Ihmisiä on varoitettu kommentoimasta iskua, koska ”väärän tiedon levittämisestä voi seurata rangaistuksia”.

”Vihainen Tšuvassia” -Telegram-kanavalla on julkaistu kuvamateriaalia väitetysti pataljoonan tuhoutuneesta kalustosta (jutun alla).

A Russian army unit ("1st Battalion, 251st Motorized Rifle Regiment") made up of soldiers from Chuvashia came under fire in Zaporizhzhya on Sunday. Unconfirmed reports say dozens, possibly more than 100, were killed. https://t.co/HEkG79HCVJ pic.twitter.com/ouPpV0Fpej

1/ As many as 120 volunteer Russian soldiers from the Chuvash Republic are said to have been killed or wounded in a Ukrainian HIMARS strike against a Russian military convoy. The local authorities appear to be trying to cover up the losses. ⬇️https://t.co/fGdh22w0L2

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) October 31, 2023