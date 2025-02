Hiilineutraalin lentoliikenteen kustannusarvio meni metsään

Euroopan lentoliikenteen net zeron eli hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2050 mennessä maksaa Euroopalle yli 500 miljardia euroa enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu. Näin toteaa 4. helmikuuta 2025 Brysselissä julkaistu liikennekone- ja ilmailuteollisuuden sekä lentoliikenteen hallinnan organisaatioiden laatima Destination 2050 Roadmap.

Uusi tiekartta esittelee askeleet kohti hiilineutraalisuustavoitetta ja korostaa uusiutuvien SAF-lentopolttoaineiden (Sustainable Aviation Fuel) merkitystä sille. Raportin mukaan 35 prosenttia päästövähennyksistä syntyy SAFista. Laskelman perustana on arvio, jonka mukaan 80 prosenttia Euroopan lentoliikenteen käyttämästä polttoaineesta on SAFia vuoteen 2050 mennessä. Arvio ylittää Euroopan komission ReFuelEU:n 70 prosentin vaatimuksen.

Suurin riski liittyykin SAFin hintaan, joka on noussut jyrkästi niinä kahtena vuonna, jotka ovat kuluneet edellisen tiekartan julkaisemisesta. Uusi tiekartta arvioi tavoitteen saavuttamisen maksavan 2,4 biljoonaa euroa. Se tarkoittaa 510 miljardin (27 prosentin) lisäystä 1,89 biljoonasta, joka julkaistiin The Price of Net Zero -raportissa vuonna 2023.

Perinteisesti tankattaviin lentokoneisiin tehtävät teknologiset parannukset tuottavat 27 prosenttia päästövähennyksistä ja lentotoiminnan operatiiviset parannukset kuusi prosenttia. Vedyn osuuden uskotaan olevan vain neljä prosenttia, kun vielä neljä vuotta sitten sen osuuden uskottiin olevan 20 prosenttia. Yhteensä polttoaineilla ja niiden kulutuksen pienentämisellä on 56 prosentin osuus päästövähennyksistä.