Ben Zyskowicz ja Petteri Orpo. Facebook

”Hieno hetki” – Ben Zyskowicz palasi töihin

  • Julkaistu 13.11.2025 | 20:41
  • Päivitetty 13.11.2025 | 20:43
Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja osallistui kokoomuksen eduskuntaryhmän kokoukseen.
Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz osallistui torstaina illalla puolueensa eduskuntaryhmän kokoukseen.

Asiasta kertoo kokoomusjohtaja Petteri Orpo Facebook-päivityksessään.

– Hieno hetki. Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja Ben Zyskowicz, meidän Ben, osallistui eduskuntaryhmän kokoukseen. Poliittinen analyysi ja huumori kunnossa.

– Tervetuloa takaisin Ben.💙, Petteri Orpo sanoo saatteessaan.

Zyskowicz sai heinäkuun lopulla aivoinfarktin. Sairaalahoidon jälkeen hän oli kuntoutuksessa, josta pääsi lokakuun lopulla kotiin.

