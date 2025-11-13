”Hieno hetki” – Ben Zyskowicz palasi töihin

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz osallistui torstaina illalla puolueensa eduskuntaryhmän kokoukseen.
Asiasta kertoo kokoomusjohtaja Petteri Orpo Facebook-päivityksessään.
– Hieno hetki. Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja Ben Zyskowicz, meidän Ben, osallistui eduskuntaryhmän kokoukseen. Poliittinen analyysi ja huumori kunnossa.
– Tervetuloa takaisin Ben.💙, Petteri Orpo sanoo saatteessaan.
Zyskowicz sai heinäkuun lopulla aivoinfarktin. Sairaalahoidon jälkeen hän oli kuntoutuksessa, josta pääsi lokakuun lopulla kotiin.