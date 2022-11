Hessu, Oikku, Hippi, Sampo ja Clapton palkittiin vuoden virkakoirina

Kennelliitto palkitsee vuosittain vuoden virkakoirat. Tänä vuonna palkinnon saavat tullikoira Hessu, sotakoira Oikku, vankilakoira Hippi, poliisikoira Sampo ja rajakoira Clapton.

Palkittavat koirat ovat tahoillaan valinneet tulli, puolustusvoimat, rikosseuraamuslaitos, poliisi ja rajavartiolaitos.

Kennelliiton tiedotteen mukaan kaikki vuoden virkakoirat ovat toimineet ansiokkaasti tehtävässään ihmisen apuna. Vuoden virkakoirat 2022 vastaanottavat palkintonsa 2. joulukuuta pidettävässä tilaisuudessa koiramessuilla Helsingin Messukeskuksessa.

Vuoden tullikoira 2022

Vuoden tullikoira 2022 on labradorinnoutaja Hietsun Legenda ”Hessu”, joka työskentelee Lentotullissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla yhdessä ohjaajansa, tullitarkastaja Jani Laihon kanssa. 6,5-vuotias Hessu on koulutettu huumausaineiden etsintään.

Kuluvan vuoden aikana Hessu on jatkanut aiempien vuosien erinomaisia työsuorituksiaan erilaisten huumeiden salakuljetustapausten parissa. Hessu on ohjaajansa ensimmäinen virkakoira ja kasvatus- ja koulutusvaiheen motivoituneesta ja innostuneesta koirakosta on kehittynyt ammattitaitoinen työpari Tullin käyttöön.

Vuoden sotakoira 2022

Vuoden sotakoira 2022 on labradorinnoutaja Juupelin Super-Oikku ”Oikku”. 8-vuotias Oikku ja ohjaaja, ylipursimies Mikko Majuri työskentelevät rannikkolaivastossa Pansiossa. Oikku on erikoisetsintäkoira, joka on koulutettu ilmaisemaan räjähdysaineita ja aseita.

Oikku on aktiivinen työmyyrä, joka on suorittanut vuosien aikana lukemattomia räjähde-etsintöjä niin Puolustusvoimien turvatarkastuksissa kuin virka-avuissa muille viranomaisille. Oikun työmoraali on periksiantamaton ja työn jälki on ollut aina moitteeton. Oikku on myös ollut voittamaton apu kehitettäessä räjähdekoiran käyttöä merellisissä olosuhteissa.

Vuoden vankilakoira 2022

Vuoden vankilakoira 2022 on belgianpaimenkoira malinois Suhteellisen Hiprakka ”Hippi”, joka työskentelee Hämeenlinnan vankilassa yhdessä ohjaajansa, vartija Anitta Lindholmin kanssa. 3,5-vuotias Hippi on koulutettu etsimään huumausaineita sekä aseita ja niiden osia. Hippi on ensimmäinen belgianpaimenkoira malinois vankilakoirana.

Hippi on nuori ja edistyksellinen vankilakoira, joka on innokas ja aktiivinen sekä omaa hyvän työmoraalin. Pitkän linjan koiranohjaaja Lindholm on kaikkia auttava työmyyrä Rikosseuraamuslaitoksen koiranohjaajien parissa ja yhdessä Hipin kanssa he ovat erinomainen työpari.

Vuoden poliisikoira 2022

Vuoden poliisikoira 2022 on labradorinnoutaja Hakukoneen Hashtag ”Sampo”, joka työskentelee Vaasan pääpoliisiasemalla yhdessä ohjaajansa, vanhemman konstaapeli Jari Niemen kanssa. 6-vuotias Sampo on koulutettu rahan, huumausaineiden ja aseiden etsintään. Lisäkoulutuksena sillä on jälki-, esine- ja henkilöetsintä.

Sampo on virkaurallaan ansiokkaasti löytänyt erilaisilla etsinnöillä lukuisia ampuma-aseita sekä rikoksentekovälineitä, runsaasti erilaisia huumausaineita sekä huomattavan määrän rahaa. Lisäksi Sampo on ohjaajansa kanssa pelastanut useampia maastoon kadonneita henkilöitä, joista osa on löydettäessä ollut kriittisessä tilassa ja heidän henkiin jääminen on ollut Sampon kuonotyöskentelyn ansiota. Monessa liemessä keitetty parivaljakko on aina valmiina hoitamaan homman kuin homman, olosuhteista ja paikasta riippumatta.

Vuoden rajakoira 2022

Vuoden rajakoira 2022 on saksanpaimenkoira Tuntemattoman Isosomppi ”Clapton”. 4-vuotias Clapton ja ohjaaja, vanhempi merivartija Sampsa Könönen työskentelevät Suomenlahden merivartiostossa sijoitettuna Porkkalan merivartioasemalle. Clapton on koulutettu kaikenlaiseen henkilöetsintään, minkä lisäksi sille on koulutettu huumausaineiden etsintä sekä rikospaikkatutkinta.

Clapton on viime vuonna estänyt laittoman maahantulon, jossa henkilöt olivat piiloutuneet rekan perävaunun akselin päälle. Vaarallinen piilopaikka olisi voinut olla kohtalokas henkilöille, ellei Clapton olisi heitä löytänyt. Clapton on korona-aikana suorittanut sisärajatarkastuksia ja löytänyt henkilöitä sekä huumausaineita maahan tulleesta raskaasta liikenteestä.