Henna Virkkunen: Suomelta vaaditaan aktiivisuutta EU:n laajentuessa

Europarlamentaarikko Henna Virkkunen (kok./EPP) mukaan Suomen tulee olla aktiivinen Euroopan Unionin laajentumista ja uudistuksia koskevassa keskustelussa.

Euroopan unionin jäseneksi voi hakeutua Euroopan maa, joka kunnioittaa EU:n demokraattisia arvoja ja on sitoutunut edistämään niitä. Virkkunen pitää tärkeänä uusien maiden liittämistä mukaan EU:hun.

– Meneillään olevassa kansainvälisessä valtakamppailussa ja uudessa blokkiutumisessa Euroopan unionin on varmistettava, että meidän lähipiirissämme olevat maat pääsevät osaksi demokraattista yhteisöä, Virkkunen kirjoittaa Turun Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa.

Virkkusen mukaan EU:n laajentuminen vaatii mittavia uudistuksia sekä hakijamailta että Euroopan unionilta.

– Suomen tulee olla tässä keskustelussa nyt aktiivinen, Virkkunen toteaa.

Virkkunen korostaa ettei EU:n jäsenkriteereistä saa lipsua.

– Erityisesti oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen jäsenmaissa on kyettävä varmistamaan nykyistä paremmin, ja EU:n välineitä puuttua jäsenmaiden rikkomuksiin on lisättävä, Virkkunen sanoo.

Euroopan Unionin jäseniksi haluaa tällä hetkellä kahdeksan maata: Ukraina, Moldova, Albania, Bosnia ja Hertsegovina, sekä Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia, Georgia ja Kosovo. Ehdokkaana on myös Turkki, mutta neuvottelut eivät ole maan kanssa edenneet.

– On selvää, että kaikilla hakijamailla matka varsinaiseen EU-jäsenyyteen on pitkä. Niiden uudistuksia kohti jäsenyyttä on kuitenkin määrätietoisesti tuettava, Virkkunen kirjoittaa.

Virkkusen mukaan realistisin tapa edistää maiden jäsenyyttä olisi avata toimintoja askel kerrallaan.

– Eli muodostaa eräänlaista kahden kehän Euroopan unionia, jossa ytimessä ovat varsinaiset EU-jäsenmaat, ja hakijamaat pääsisivät integroitumaan asteittain toimintoihin sitä mukaa, kun ovat valmiita, Virkkunen kirjoittaa.

– Näin laajenemista saataisiin yhteistyön syvenemisen kautta asteittain vietyä hallitusti eteenpäin Euroopan taloutta ja turvallisuutta vahvistaen, hän jatkaa.