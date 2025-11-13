Helsingissä sovittiin puolen miljardin dollarin tuesta Ukrainalle

Pohjoismaat ja Baltian maat (NB8) ovat päättäneet hankkia Ukrainan ilmapuolustuksen ja ilmavoimien tukemiseksi 500 miljoonan dollarin eli noin 430 miljoonan euron arvoisen asehankinnan Yhdysvaltojen PURL-ohjelman puitteissa.

Tanska, Viro, Suomi, Islanti, Latvia, Liettua, Norja ja Ruotsi sopivat asiasta tänään Helsingissä pidetyssä tapaamisessa. PURL-järjestelmässä Ukrainan eurooppalaiset liittolaiset ja Kanada rahoittavat tukipaketteja, joilla ostetaan Yhdysvalloilta nopeasti Ukrainaan toimitettavaa puolustusmateriaalia.

– PURL-aloitteeseen osallistuminen vahventaa entisestään Pohjoismaiden ja Baltian maiden sitoutumista Ukrainan tukemiseen. On ratkaisevan tärkeää, että Ukraina saa kriittistä puolustusmateriaalia nopealla aikataululla, sanoi Suomen puolustusministeri Antti Häkkänen jatkaen:

– Suomen osalta tämä on jo kolmas elementti Suomen sotilaallisesta tuesta Ukrainalle Puolustusvoimien materiaaliluovutuksien ja kotimaisen teollisuuden tukiohjelman lisäksi.

Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson painotti, että maiden tuki ”vahvistaa Ukrainan ilmapuolustusta Venäjän hyökkäyksiä vastaan”. Hän myös kertoi Ruotsin osuuden olevan 600 miljoonaa Ruotsin kruunua eli 54,3 miljoonaa euroa.

– Venäjä uhkaa Eurooppaa ja Ruotsi jatkaa yhdessä muiden kanssa Euroopan turvaamista sekä Ukrainan tukemista taloudellisesti, sotilaallisesti ja humanitaarisesti, sanoi Jonson.

Tanskan puolustusministeriö kertoo, että maan osuus on 400 miljoonaa Tanskan kruunua eli 53,7 miljoonaa euroa.

– Pohjoismais-baltialainen lahjoituspaketti osoittaa, että me yhdessä tuemme Ukrainaa. Jatkuva Ukrainan tukeminen liittyy suoraan Euroopan turvallisuuteen, sanoo Tanskan puolustusministeri Troels Lund Poulsen.