Helsingin yliopiston ylioppilaskunta myy kiinteistönsä Kevalle

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on hyväksynyt julkisen alan työeläkevakuuttaja Kevan ostotarjouksen omistamistaan keskustakiinteistöistä. Edustajisto päätti asiasta kokouksessaan keskiviikkona.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) omistama kiinteistöyhtiö Ylva järjesti alkuvuodesta kiinteistöjensä myynnistä tarjouskilpailun, jonka työeläkevakuuttaja Keva voitti.

Kiinteistökokonaisuuteen kuuluvat Vanha ylioppilastalo, Kaivotalo, Citytalo ja Grand Hansa -kokonaisuus sisältäen Uuden ylioppilastalon. Kauppahintaa ei kerrota julkisuuteen.

Kevan tiedotteen mukaan kiinteistöt saavat sen johdolla vakaan, kotimaisen omistajan. Kevan kanssasijoittajina hankkeessa ovat Mrec Investment Management Oy ja HGR Property Partners Oy, jotka vastaavat kohteen kiinteistöjohtamisesta ja kehittämisestä kaupan toteutumisen jälkeen.

Kyseessä on merkittävä kiinteistökokonaisuus pääkaupungin ytimessä.

– Keva on sitoutunut Helsingin keskustan aktiiviseen kehittämiseen. Uskomme pitkällä tähtäimellä Helsingin, Suomen pääkaupungin, ydinkeskustan vetovoimaan ja arvon kehittymiseen, Kevan kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius sanoo.

Hänen mukaansa Keva haluaa rakentaa kaupunkilaisten käyttöön valoisia, turvallisia ja helposti saavutettavia sisäkäytäviä läpi keskustakorttelin.

Kevan sijoitustoiminnan tehtävänä on varmistaa kuntien ja hyvinvointialueiden henkilöstön eläkkeiden rahoitus nyt ja tulevaisuudessa. Sitä varten tarvitaan sijoitustuottoja, ja kiinteistöjen omistaminen ja vuokraus on tässä yksi keino.

– Keva ymmärtää Vanhan ylioppilastalon kulttuurihistoriallisen merkityksen ja arvon. Olemme ryhtyneet selvittämään mahdollisuutta myydä Vanhan ylioppilastalon kulttuurihistoriallisesti arvokkaat osat esimerkiksi yhtymälle, jota Helsingin yliopisto on ollut kokoamassa, Roselius sanoo.

HYYn mukaan päätös ratkaisee osaltaan sen kiinteistötalouden erittäin haastavan velkatilanteen ja auttaa turvaamaan ylioppilaskunnan toiminnan tulevaisuuden.

Kun kaikki järjestelyt on saatu päätökseen, ylioppilaskunta on velaton. Ylva Palvelut Oy:n alle kuuluva ravintolaliiketoiminta ja Ylva Palvelut Oy:n alle siirtyvä kolmas ylioppilastalo Domus Gaudium jäävät HYYn omistukseen.

– Nyt tehdyt päätökset ovat olleet kaikkea muuta kuin helppoja. Tärkeintä meille on ollut se, että voimme turvata ylioppilaskunnan monipuolisen opiskelijaelämän ja järjestötoiminnan, ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Petra Pulli toteaa tiedotteessa.

HYY siirtää kaiken toimintansa vuoden 2026 aikana Uudelta ylioppilastalolta Domus Gaudiumille Leppäsuolle. Järjestöille ja kokonaistilamuutoksille on varattu noin puolen vuoden siirtymäaika.

Poimintoja videosisällöistämme

– Uudesta ja Vanhasta ylioppilastalosta luopuminen on historiallinen ja vaikea päätös, josta saa tuntea myös surua. Kuitenkin päätöksen johdosta voimme jatkossakin käyttää kaikki jäsenmaksutuotot vain opiskelijatoimintaan, ja meillä on viimein näkymä tulevaan. HYYn toiminta voi muuttua, kuten se on muuttunut historiassa lukuisia kertoja, mutta ylioppilaskunta säilyy, sanoo ylioppilaskunnan pääsihteeri Paula Karhunen sanoo.

Yksittäisten kohteiden myyminen ei olisi riittänyt HYYn taloudellisen tilanteen vuoksi. Kaupan lopullinen toteutumisajankohta vahvistuu myöhemmin.

– Tarvitsimme kokonaisratkaisun, joka purkaa velkakierteen ja antaa ylioppilaskunnalle tulevaisuuden. Vaihtoehtona oli konkurssi, ja se olisi tarkoittanut aivan kaiken menettämistä. Nyt HYYlle jää toimintakykyinen kokonaisuus, Ylvan toimitusjohtaja Mika Perkiö toteaa.