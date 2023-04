Akavan erityisalat: Helsingin palkkojen saatavat tulee maksaa korkojen kera

Akavan Erityisalat kertoo tiedotteessaan, että Helsingin kaupungin työntekijöillä on oikeus saada palkkasaatavat viivästyskorkoineen viipymättä ja kaupungin on korvattava työntekijöille aiheutuneet taloudelliset vahingot. Helsingin kaupunki ei ole onnistunut vielä korjaamaan kaikkia palkanmaksuun liittyviä ongelmia. Helsingin kaupungin palkkaongelmat ovat kestäneet miltei vuoden.

– Saamme Helsingin kaupungilla työskenteleviltä jäseniltämme jatkuvasti palautetta väärin maksetuista palkoista. Nyt palautetta on tullut esimerkiksi kulttuuri-, museo- ja vapaa-aikapalveluista sekä hallinnon työntekijöiltä, kertoo työmarkkinalakimies Anna Zibellini Akavan Erityisaloista.

Tiedotteen mukaan ongelmia on eritoten palkanlisiin liittyvissä maksuissa sekä palkkahallinnon viestintään liittyen. Työntekijät ovat kertoneet tilanteista, joissa heidän esittämiin kysymyksiin ei ole saatu vastauksia. Työmarkkinalakimies muistuttaa työnantajan velvollisuuksista sekä palkansaajan oikeuksista. Työntekijöillä on oikeus saada palkkasaatavat viivästyskorkoineen viipymättä ja työnantajan on korvattava työntekijöille aiheutuneet taloudelliset vahingot.

– Palkka tulee maksaa työntekijän osoittamalle pankkitilille ja palkan on oltava työntekijän nostettavissa tililtä palkanmaksupäivänä. Työsuhteen aikana työntekijällä on oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon, jos palkanmaksu myöhästyy sovitusta palkanmaksupäivästä. Viivästyskoron laskeminen alkaa eräpäivää seuraavasta päivästä, Anna Zibellini kertoo.

Zibellini muistuttaa lisäksi, että palkanmaksuun liittyvät virheet saattavat vaikuttaa myös Kelan maksamiin etuuksiin. Kela saattaa maksaa etuuden väärin tai evätä sen kokonaan virheellisten tietojen vuoksi. Palkkavirheet voivat näkyä vuosienkin jälkeen Kelan takaisinperintäprosesseissa. Tilanne on Zibellinin mukaan yksilön näkökulmasta kohtuuton.