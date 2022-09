”Helsingin henki on hiipunut” – Etyjiin vaaditaan muutoksia

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Kauma (kok.) kehottaa Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjiä uudistumaan.

Pia Kauman mielestä Etyjin on kyettävä toimimaan tehokkaammin Euroopan rauhan ja vakauden edistämisessä. Eduskunnassa järjestetään perjantaina seminaari, joka on osa yleiskokouksen vuonna 2020 käynnistämää Call for Action – Helsinki +50 -hanketta, jonka tarkoitus on uudistaa järjestön toimintaa.

– Etyjin rooli ja merkitys Euraasian turvallisuusarkkitehtuurissa on murroksessa 50 vuotta sen jälkeen, kun Helsingin päätösasiakirja allekirjoitettiin. Eduskunnassa järjestettävässä seminaarissa tavoitteena on tuottaa käytännöllisiä näkemyksiä ja suosituksia Etyjin ja erityisesti Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnan kehittämiseksi, Kauma toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön olleen aloitteellisen ehdottaessaan Suomen Etyj-puheenjohtajuutta vuodelle 2025.

– Vaikka tilanne juuri nyt on erittäin vaikea emmekä tiedä kuinka kauan se jatkuu, koen, että meillä on vastuuta ja velvoittavuutta tässä prosessissa, Pia Kauma sanoo.

Seminaarin avauspuheenvuoron pitävät muun muassa eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) ja Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen puheenjohtaja Margareta Cederfelt. Keskustelujen alustajina kuullaan sekä Etyjin toiminnan hyvin tuntevia että ulkopuolisia näkökulmia tarjoavia asiantuntijoita.

Helsingin hengellä viitataan kaupungissa järjestettyyn Etyk-huippukokoukseen vuonna 1975. Tuolloin sovittiin Euroopan rajojen pysyvyydestä ja kansalaisten yhtäläisistä ihmisoikeuksista.

– Voi sanoa, että niin kutsuttu Helsingin henki on tällä hetkellä hiipunut olemattomiin Venäjän hyökkäyssodan seurauksena. Tämän hankkeen tavoitteena on pohtia rooliamme osana kansainvälistä yhteisöä, jossa toimii myös muita turvallisuus- ja ihmisoikeusjärjestöjä, kuten YK ja Euroopan neuvosto.

Etyj ei voi asettaa pakotteita EU:n lailla. Pia Kauman mukaan järjestö voi silti tarjota foorumin vuoropuhelulle sekä toimintatapoja, joilla maiden on vaikeiden konfliktienkin jälkeen mahdollisuus edetä demokratian ja yhteiskunnan vakaan rakentamisen tiellä.

– Maailmaan tarvitaan joka tapauksessa kansainvälinen yhteisö, joka pystyy paremmin estämään konfliktien eskaloitumista täysmittaiseksi sodaksi. Jos ei Etyjiä jo olisi, se pitäisi keksiä uudelleen, Pia Kauma toteaa.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö on maantieteellisesti mitaten maailman laajin alueellinen turvallisuusjärjestö, johon siihen kuuluu Euroopan maiden lisäksi Yhdysvallat ja Kanada sekä Keski-Aasian maat aina Mongoliaan saakka.

Perjantain seminaariin osallistuu vajaat kaksikymmentä Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen laajennetun puheenjohtajiston jäsentä sekä lisäksi virkamieskuntaa Etyjin yleiskokouksen sihteeristöstä.