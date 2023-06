”Heinäsirkat ovat tulossa – vain äitiyspakkauksen pallo kerää kiitosta”

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin keskiviikkona pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmaa. Keskustelu on jatkunut torstaina. Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo kiteytti Twitterissä oppositiopuolueiden tähänastisten puheenvuorojen sisältöä.

– Kaikki on yhtäkkiä päin mäntyä. Vedenpaisumus ja heinäsirkat ovat nyt tulossa. Ainoastaan äitiyspakkaukseen lisättävä pallo kerää kiitosta, Sinuhe Wallinheimo tiivistää entisen hallituksen ja nykyisen opposition edustajien puheita.

Oppositio ryöpytti hallitusta ja sen ohjelmaa värikkäin sanankääntein.

– Huh huh, mikä ohjelma, pahempi kuin saatoin kuvitella, enkä ole ainoa, joka näin ajattelee, sanoi kansanedustaja Piritta Rantanen (sd.).

Kansanedustaja Pinja Perholehdon (sd.) mielestä ”pienituloisia ruoskitaan sairaussakolla”. Hän viittasi hallitusohjelman kirjaukseen, jonka mukaan ensimmäisen sairauslomapäivän ajalta ei jatkossa makseta palkkaa. Perholehto arvosteli myös muita hallituksen ajamia työmarkkinauudistuksia.

– Uskallanpa oikeastaan veikata, että tällä hallituksen reseptillä Suomen työmarkkinat ajetaan solmuun jo hallituksen ensimmäisen toimintavuoden aikana, hän puhui täysistunnossa.

Kansanedustaja Veronika Honkasalo (vas.) esitti huolensa työntekijöistä.

– Hallitus, miksi te vihaatte tavallisia työntekijöitä? Työntekijät painostetaan sairaana töihin, irtisanomiset mahdollistetaan pärstäkertoimella, perusteettomat määräaikaisuudet mahdollistetaan ja lakko-oikeutta heikennetään. Ymmärrän, että tämä kaikki sopii kokoomukselle, mutta miten ihmeessä hyväksytte tämän, perussuomalaiset?

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas.) arvosteli leikkauksia ja veronkevennyksiä.

– Mitä kertoo hallituksen ihmiskuvasta se, että suurituloisia kannustetaan antamalla heille uusia veroetuja ja pienituloisia kannustetaan leikkaamalla heidän jo ennestään riittämättömästä toimeentulostaan? Mitä se kertoo ihmiskuvasta, Sarkkinen pohti puheenvuorossaan.

– Mittavien sosiaaliturvaleikkausten lisäksi suomalaisten työntekijöiden asemaa heikennetään montaa kautta, kuten täällä on jo tänään todettu. Perussuomalaisille suomalaisten työntekijöiden kyykytys näemmä passaa, kunhan maahanmuuttajia vaan potkitaan vielä vähän enemmän, hän jatkoi.

Kansanedustaja Laura Meriluoto (vas.) arvosteli leikkauksia kehitysavusta.

– Hallitus leikkaa myös satoja miljoonia kehitysyhteistyörahoista ja puolittaa pakolaiskiintiön. Eivätkö nämä toimenpiteet osu kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin, tyttöihin ja naisiin erityisesti? Ei tämä hallitus köyhistä välitä. Rikkaille sen sijaan irtoaa miljoonakaupalla välittämistä.

Pääministeri Petteri Orpo vastasi oppositiolle.

– Joku sanoi täällä, että me vihaamme työntekijöitä. Ei, me haluamme, että työntekijä tulisi toimeen palkallaan, hän sanoi.

– Meidän on korjattava kannustinloukut. Meillä on sadoissatuhansissa ihmisiä, jotka ovat työelämän ulkopuolella. Me halutaan auttaa heidät töihin, pääsemään omiin tuloihin, saamaan tulevaisuudenuskoa. Jos me onnistumme tässä, niin meillä tarvitaan vähemmän tulonsiirtoja, meillä on työntekijöitä yrityksille, jotka tarvitsevat työntekijöitä, meillä on hoitajia enemmän. Ja kun meillä on verotuloja, niin me voidaan pitää huolta heikommista eli luoda vahva ja välittävä Suomi.

Kansanedustaja Pia Kauma (kok.) muistutti, että hallituksen tavoitteena on saada ihmisille työtä.

– Täällä ovat useat opposition edustajat puhuneet siitä, että täällä viedään köyhiltä ja pienituloisilta, mutta arvatkaapa mitä? Se köyhyys usein liittyy siihen, että ihminen on työtön, ja tämän hallituksen ohjelma on työn linja.