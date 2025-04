Heikki Vestman: Vaalien järjestelyt eivät onnistuneet

Aluevaalien toteutus ei ollut onnistunut, arvioi kokoomuksen kansanedustaja ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Vestman Verkkouutisten Asiakysymyksessä.

Vestmanin mukaan aluevaaleissa oli äänestäjien keskuudessa poikkeuksellisen paljon epäselvyyttä liittyen esimerkiksi siihen, mistä vaaleissa oli kysymys.

– Jo lähtien siitä, että mitkä ovat hyvinvointialueen tehtävät, mistä asioista siellä päätetään ja mihin asioihin näillä vaaleilla vaikutetaan, Vestman listaa.

– Ja tämä on jo lähtökohdiltaan nähdäkseni erittäin huolestuttavaa.

Kokoomusedustajan mukaan tällä epäselvyydellä on jopa valtiosääntöistä merkitystä. Jotta kansainvaltaisuuden periaate sekä muut osallistumisoikeudet voivat toteutua, on kansalaisilla oltava riittävät tiedot valtuuston tehtävistä.

Vestman pohtiikin, miten pirstaileisen tiedon maailmassa voidaan turvata se, että kansalaiset tietävät missä vaaleissa päätetään ja miten niissä toimitaan.

– Tähän tulee Suomessa kiinnittää enenevissä määrin huomiota, Vestman tiivistää.

Toiseksi esimerkiksi Vestman nostaa äänestämisen käytännön järjestelyt. Hän kertoo saaneensa aiheesta paljon palautetta, ja toteaa, että kansalaisyhteydenottojen perusteella vaalit eivät olleet onnistuneet.

Yhteydenottoja on tullut muun muassa vaalilistojen sijoitteluun ja pitkiin jonoihin. Joissain tapauksissa jonojen pituus on lähestynyt tuntia, ja osa äänestäjistä on niiden takia jättänyt äänestämättä.

Hän toivookin, että myös näihin asioihin kiinnitettäisiin huomiota oikeusministeriön aluevaaleista tehtävässä selvityksessä.

– Hyvin erikoisia tapahtumia ja järjestelyjä siellä äänestyspaikalla on näiden yhteydenottojen perusteella ollut, Vestman kertoo.

Vestman sanoo, että tuplavaalit olisivat vaatineet vaaliviranomaiselta kattavaa informaatiokampanjaa ja selkeämpää ohjeistusta. Vastuuta on myös puolueilla ja ehdokkailla sekä medialla.

– Useissa vaalitenteissä keskustelu kohdistui lähinnä eduskunnan päätettäviin asioihin, kuten esimerkiksi rahoituksen riittävyyteen ja rahoitusmalliin, Vestman huomauttaa.